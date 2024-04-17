新北首屆長照獎 表揚26人8機構

台灣明年將邁入超高齡社會，新北65歲以上老年人口逾73萬。新北市府昨辦第一屆長照卓越獎頒獎典禮，表揚26名長照人員及8家長照機構，市長侯友宜說，新北在他服務這15年間，長者從34萬人增至73萬人，長照中心從5家擴增至90家，第一線人員承擔重任。

衛生局昨辦新北市第一屆長照卓越獎頒獎典禮，從各界推薦的優秀人員中評選出團體卓越獎、個人菁英獎、長照傑出貢獻獎及熱心服務獎。

今年受提名角逐長照卓越獎各獎項的長照人員及機構有73件，經初審、決審兩階段，最後有26位優秀人員、8家長照機構脫穎而出。

侯友宜對第一線默默奉獻的照服員、機構語多感謝，提到「給別人希望、機會，大家都會感恩你們」，允諾頒獎典禮會持續辦下去。

個管員姚盈如獲長照傑出貢獻獎，她說，服務的不是只有個案，而是整個家庭。身為進入案家第一線人員，常覺得身負重任，過程不能單打獨鬥，要透過跨團隊合作，善用資源連結，解決多面向服務需求。

李惠美獲專業人員組個人菁英獎，她原是醫院急性病床護理師，喜愛與人直接互動，轉投入安養日照中心。李說，除在生活上陪伴個案，也盼能提供長者心靈陪伴，前年開始規畫「健聲房」專案，透過語言治療師，訓練個案口說能力，讓長輩願與家人、外人交談，也重拾自信心。

衛生局統計，截至2月，新北有1400多名長照從業人員、近1萬3000名照服員，人數為全國之冠，長照服務特約家數逾1400家，守護新北14萬失能者。