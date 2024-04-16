北藝中心化身實境解謎現場 邀民眾挑戰「電波試煉」

台北表演藝術中心不僅能觀賞演出，還能闖關解謎，近期首度推出實境解謎遊戲「電波試煉」，希望民眾能透過遊戲，探索荷蘭建築師雷姆庫哈斯（Rem Koolhaas）打造的獨特建築。

「電波試煉」為北藝中心自製的實境解謎遊戲，攜手國內知名的聚樂邦遊戲工作室製作謎題與設計遊戲系統。

玩家將扮演「小創心人」，在北藝中心四處尋找16關心靈電波，解讀並蒐集，完成最後一關終極試煉，成長為足夠強大、獨當一面的創心人。遊戲將持續至明年2月28日，民眾只要使用手機感應NFC貼紙即可進入遊戲，不需預約。

遊戲背景發生在北藝中心，謎題圍繞在「場館建築設計」、「指標系統」與「藝術三節」3大主題。可透過觀察北藝中心3座劇場：大劇院、球劇場、藍盒子的劇院指標圖形以及S型玻璃帷幕的形狀，解開關卡謎題，瞭解北藝中心S型玻璃的隔熱、降噪、支撐功能等。

而藉由觀察場館內各區域的代表顏色，包含開放空間的銀、白、灰色，3座劇場的藍色，行政空間和演員休息室的綠色，排練場的粉紅色及參觀回路的橘色，取得線索解開謎題，進而理解建築師庫哈斯所規劃獨特的色彩系統。

聚樂邦遊戲工作室表示，實境遊戲通常需要特地安排一段時間遊玩，但這次設計秉持北藝中心Open forAll 的精神，將「電波試煉」設計成對所有參觀民眾不限時間開放。

聚樂邦遊戲工作室指出，16個關卡互有關聯但相互獨立，可隨時開始與結束，民眾能在等人、散步、等待演出空檔，隨手玩上1、2關，不必擔心一旦遊戲開始，就必須進行到遊戲結束。

北藝中心說明，室內關卡依場館開館時間（每週二至週日）開放，戶外關卡則無時間限制。遊戲全程搭配手機進行，民眾需自備智慧型手機、網路；且會使用到手機NFC功能，民眾可先確認手機型號是否具備此功能，以獲得流暢的遊戲體驗。需特別注意的是，因裝置限制，本遊戲不支援平板電腦與iPhone 7以下手機。