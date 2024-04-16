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北市食安連環爆 小吃、化妝品也該查…議員：稽查人員補到百人夠？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員認為，未來衛生局稽查量能高，且範圍包含化妝品、藥品等，懷疑稽查人員增加到100名是否充足。示意圖。本報資料照片
台北市議員認為，未來衛生局稽查量能高，且範圍包含化妝品、藥品等，懷疑稽查人員增加到100名是否充足。示意圖。本報資料照片

台北近期發生一連串食安問題，凸顯衛生局稽查人員是否充足，蔣萬安日前在議會曾說，增加27名並增加經費約4500萬元。台北市議會今天召開警政衛生委員會，議員質疑增加到100名人數是否仍太少？是否能夠外包？衛生局表示，核心業務不會外包，會再與相關單位討論。

台北市議員李明賢指出，在寶林茶室風暴之後，稽查的強度比過去幾年強度高，維持檢驗標準的同時，現有的稽查人員是否能夠負擔？台北市議員李傅中武也說，目前計畫增加27名人力，加上現行的63名，也只有100名，「但是要稽查的不只是餐飲，未來可能還有化妝品、藥品等項目。」

議員陳慈惠也說，現階段稽查範圍僅地下街、美食街，但是有更多的餐飲小吃店也應該要加強巡檢，議員侯漢廷也提議，如果人力不足，是否能將稽查的業務委外進行。

衛生局長陳彥元表示，近期稽查180多間的百貨公司地下街、美食街餐飲，查獲60多間不合格，稽查的量能和項目也更加嚴格。此外，現在稽查人力編制為63名，經過推估，包含擴大常規檢驗、設備器材及人力，大約要4500多萬元經費，會要動用第二預備金。

陳彥元也說，人力外包部分必須要再進行討論，像是核心業務就不會採取外包，可能朝向案件發生頻率低的為主，會再與相關主管機關、專家學者討論。

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