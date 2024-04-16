樹林1200坪海砂屋公辦都更 民代提3訴求

新北市樹林東昇段一處佔地約1200坪建物，內有圖書館、市民活動中心，使用約40年，存在早期海砂屋鋼筋外露問題，新北市都更處昨發布公辦都更公展，明年4月辦理公聽會，以市府招商興建兩棟15層大樓。民代則要求保持公設、積極協調制所有權人完全同意都更，及提供都更住戶中繼安置，加速推動都更。

樹林東昇段基地位於樹林區中山路側，鄰近捷運萬大樹林線LG16站，基地面積約1200餘坪，現況有鋼筋外露與高氯離子含量偏高問題，都更處將舊址更新重建，更新後將興建2棟地上15層、地下4層鋼筋混凝土造社福、住宅大樓，除原有圖書館、市民活動中心，將增加公共托老中心，並協助開闢北側與東側7公尺計畫道路，同時鄰接道路側規畫4公尺人行步道空間。

市議員林銘仁表示，都更範圍面對中山路二段，屬於育林國中、小的學區，旁邊有東昇公園，距離南樹林火車站約700公尺，基地條件優越，若能順利都更，設置公共托老中心加強銀髮族的照護，可造福周邊居民。但據城鄉局資料，同意都更土地面積93.93%、人數95.92%，建物面積95.97%、人數94.44%，仍有部分民眾未簽同意書，市府應加強溝通協調，創造雙贏。

市議員江怡臻指出，都更是促進都市再發展的重要手段，特別是目前許多老舊建築耐震不足，這次0403地震可以看到許多建築有更新改建的需求，公辦都更由政府主導，提升建築耐震能力，並改善地區環境品質，可以起到帶頭效應，帶動區域都更發展。

議員卓冠廷則說，新北市社宅比例不足，市民面對都更時缺乏暫時安置住所，造成都更推動困難，拖延時間成本；建議市府應規畫、提供都更住戶中繼安置社宅，才能加速都更速度。

新北市都更處長林炳勲表示，此案以公有土地為基礎，擴大整合周邊私有土地一併納入辦理都市更新重建，更新後提供多元嶄新公共服務空間，協助開闢道路更提升周邊交通便利性。此案因鄰近火車站周邊，以公辦都更方式推動，可帶動樹林區提升自身居住環境。