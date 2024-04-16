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「剴剴案」同仁加班到深夜 局長落淚：不要一竿打翻一群人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
社會局今赴議會民政委員會工作報告，局長姚淑文面對剴剴案與議員說明時，一度激動哽咽，會後受訪更激動落淚。記者洪子凱／攝影
社會局今赴議會民政委員會工作報告，局長姚淑文面對剴剴案與議員說明時，一度激動哽咽，會後受訪更激動落淚。記者洪子凱／攝影

剴剴案發生引起各界重視，台北市議會上周也舉行專案報告討論，但當天有議員不滿報告內容幾乎甩鍋中央，今天民政委員會上，議員王閔生也表示，發生這樣案件大家都有責任，但北市府應勇於承擔，「而不是通篇報告甩給中央」。社會局長姚淑文也說，該承擔責任她會承擔，過程中同仁也很辛苦，也希望外界能不要「一竿子打翻一群人。」對答過程還多次哽咽，會後受訪還激動落淚。

議員張文潔表示，日前廣慈社宅發生獨老往生，一周後有味道才被鄰居發現，質疑社會局為何沒有即時關懷、發現長者狀況。姚淑文表示，目前廣慈社宅有59位獨老，有安排幫忙裝設紅外線安全措施，但該個案完全拒絕市府人員協助，未來兩端之間更要有合作、交流。

張文潔不滿表示，若只是因為個案拒絕，就不去關心，「這跟剴剴案有何不同？」希望社會局應強關還強化社安網。姚淑文回應，未來也會跨局處討論，由於社安網，也會請民政局、社區透過鄰里宣導，希望大家一起將獨老關懷制度做得更完善。

議員、民政委員會召集人王閔生表示，社宅就北市府管，是責任問題不是比例問題，社會局發生事情卻找理由去掩飾，王以4/11社會局針對剴剴案專案報告為例，報告在他看來就是甩鍋給其他人，執著「家外是否應要通報？」然後局長每次面對議員詢問都急於回答，「這個案子發生我沒有想要追究任何一個社會局同仁」但社會局應勇於承擔。

王閔生批，專案報告通篇寫說要中央修法，但其實最該譴責是開案單位新北市政府，但從頭到尾漠不關心，如果和台北市政府聯繫，這件事或許就不會發生，「為什麼報告不譴責到底誰在政治操作？」

姚淑文表示，這份報告沒有任何人授意，這件事情發生後該做能做都做了，也有提出精進計畫，他與中央司長、保護司都是從事社會工作多年好友，該承擔責任她也會承擔。講到此處，她情緒激動語帶哽咽表示，雖然剴剴案沒有開重大兒虐，但後續作為也有盡力去做，並持續追蹤檢調進度，「在這個位置我也會更加努力」，並起身鞠躬。

姚淑文會後受訪表示，最近發生很多事但都代表社會上可能會發生的狀況，「社會局要保護的人很多」，同仁也一直都很努力，提出政策回應需求，她看到同仁因為近期事件加班到很晚，「其實當下覺得有點委屈」說到此處，姚激動落淚表示，同仁真的都很努力也沒有理由拒絕，也期盼民眾「不要一竿子打翻一群人。」

北市 王閔生 虐童 議員

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