北市性平教育日經費縮水挨批

為避免「玫瑰少年」葉永鋕憾事再發生，教育部將4月20日訂為性別平等教育日，不過北市府去年編列124萬舉辦活動，參與學校僅12%；今年預算更僅剩38萬，遭議員批評不重視性平教育宣導。教育局坦言會改進，並鼓勵學校多參與，若有需要也會給補助。

簡舒培說，教育部去年起將4月20日訂為「性別平等教育日」，教育局去年編列124萬1300元舉辦系列活動，當時就提醒教育局要調查各校參與狀況，結果今年預算竟僅剩38萬5279元，直接打3折。

另外，根據教育局統計，台北市共280所學校，去年竟只有33所學校參與性平日活動，比率12%。簡舒培批評，教育局根本不重視性平教育日，如今距離4月20日僅剩1周，要求教育局應多鼓勵學校，自發性辦理性平推廣活動。

教育局長湯志民坦言，活動預算本來就不多，確實不該再縮減，這部分會改進；綜合企劃科長李素貞回應，今年還是有和部分基金會合作，整年度推動性平教育經費都沒有減少。