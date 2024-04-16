新北行動治理最終場 烏來設觀光吊橋 會勘評估可行性

新北市行動治理座談今年度巡迴完畢，壓軸場昨到原鄉烏來區，地方關注建設觀光吊橋、居住權等議題。市長侯友宜指示相關局處全力處理；新北民政局也說，相關提案都納入評估，烏來區從2019年以來累計提案42案，已完成35案。

侯友宜深入新北29個行政區座談，最終場昨天在烏來區，在地議員、里長齊聚，盼透過座談討論，解決烏來區大小問題。

侯友宜表示，烏來區是新北市珍貴的原鄉，有著深厚的原住民文化底蘊、豐富的自然生態資源，里長們關心觀光吊橋的興建計畫、族人居住權等議題，各單位將會盡全力協助，解決百姓的問題。

民政局說明，阿玉路28巷設置觀光吊橋以促進觀光發展一案，兩度到地方會勘，正做可行性評估，該地區屬新店溪青潭自來水水質水量保護區、台北水源特定區計畫範圍，屬農業部林業及自然保育署管轄，後續將從法規檢討、工程技術、橋梁形式與經費效益等面向審慎研議。

地方提到希望將泰雅博物館管理權交還區公所，公所正草擬接管營運計畫。原民局回應，待收到管理計畫以後，將評估後續業務移撥事宜。