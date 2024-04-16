新北議會23日開議 侯施政報告 聚焦食安、震災

新北市議會4月23日開議，市長侯友宜24日施政報告，是他去年9月請假參選以後，暌違半年多再度站上議會質詢台。民進黨團在程序會要求侯友宜針對近期食安、地震專案報告，但不敵藍營人數優勢，卻也讓步要求施政報告納入食安、地震議題，時間也延長45分鐘，讓綠營問到飽。市府發言人張愛晶表示，尊重程序委員會的決議與安排。

新北市議會第4屆第3次定期會議事日程出爐，將在4月23日開議，當天舉行預備會議，包括市政總質詢抽籤、審查會抽籤，並且安排侯友宜24日做施政報告，4月25日至5月31日各審機關業務報告與質詢，6月3日至6月20日總質詢，7月1日閉會。

日前程序會上，民進黨團認為侯友宜脫離議會監督超過半年，主張此次定期會開議應針對近期發生的食安、震災提專案報告，為避免壓縮質詢時間，在程序會上提出比照台北市，將專案報告時間移到上午，讓專案報告常態化，因藍營仍占多數，提案沒有成功。

藍營黨團認為，施政報告本就會包含這些項目，雙方辯論協商後，定24日施政報告須包含這兩項議題，不另作專案報告，但開會時間從原本下午2時至5時30分，延長至晚間6時15分。

市議會民進黨團總召張維倩表示，對於程序會安排，確實有人有意見，近期會舉行黨團會議，蒐集各議員想法，預備會議是否有下一步動作，還要再討論。

國民黨團書記長陳偉杰表示，市長施政報告本來就會包括食安、地震兩項重點乆及兒虐事件等，另外專案報告不符合效益，當天各黨團協議，並在議長的裁定下，施政報告從原本2時至5時30分，延長至6時15分，時間很充足，可以讓議員好好提問。

民眾黨市議員陳世軒也表示，此次議會終於要回歸正常，這些日子新北市發生了許多事，以火警空汙為例，從深坑案到泰山案，看得出市府應變有進步，市長說回歸市政後要加倍奉還，期待開議後能充分與市長討論市政。