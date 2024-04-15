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外傳人選是他！具三優勢接衛福部長呼聲高 最快將於明日公布

新北烏來設觀光吊橋 市府2次會勘評估可行性

中央社／ 新北15日電
新北行動治理座談，15日壓軸場來到原鄉烏來區，市長侯友宜（右）發福袋給與會里長。 聯合報系記者李成蔭／攝影
新北行動治理座談，15日壓軸場來到原鄉烏來區，市長侯友宜（右）發福袋給與會里長。 聯合報系記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜今天到烏來區與里長座談，有里長提到希望增設觀光吊橋，促進觀光發展。新北市民政局表示，已與地方辦理2次會勘，現與相關單位進行可行性評估中。

新北市烏來區是原住民自治區，侯友宜行動治理今天前進原鄉與烏來區長周至剛及里長多人座談，侯友宜表示，烏來是新北市珍貴的原鄉，有深厚原住民文化底蘊及豐富自然生態資源，各單位都會全力協助，持續與地方積極解決問題，讓新北不斷超越，越來越好。

會中，有里長提議在阿玉路28巷設置觀光吊橋，以促進地方觀光發展。對此，民政局表示，已與地方辦理2次會勘，現與相關單位進行可行性評估中。

民政局指出，當地屬於森林區，且為新店溪青潭自來水水質水量保護區、台北水源特定區計畫範圍內，屬於農業部林業及自然保育署所管轄，後續將依地方建議進行法規檢討、工程技術、橋梁型式與經費效益等，審慎研議。

烏來區忠治里長黃忠信表示，金堰農路水溝蓋有更新需求。新北市農業局回答，已納入側溝改善工程，規劃設計中。

會中，有里長提及，希望將現由新北市原民局管理的泰雅民族博物館管理權交予區公所，區公所稱已找廠商進行初步洽談草擬相關接管營運計畫。

原民局回應，待收到管理實施計畫後將協助評估後續業務移撥事宜。

周至剛表示，泰雅博物館位烏來老街，是烏來重要地方建築且其中文物也都是當地居民提供，因此，希望由懂得烏來的人士經營，不僅可發揚原民文化，還可做為與國內其他族群、國外少數民族交流的據點。

他指出，希望市府能將博物館硬體及人員、維管等經費移撥公所經營管理，也能落實原鄉自治的精神。

針對里長提及居民家園土地合法化一事，侯友宜指出，市府團隊務必全力協助原鄉需求，讓孝義里林班地解編事宜盡速完成，盼中央權責部會及立法委員給予協助，讓相關法規能夠與時俱進，以實現居住正義。

侯友宜 原住民 吊橋 新北 烏來 自然生態

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