六張犁派出所公辦都更落成 蔣萬安：進入大都更時代

北市府規劃辦理信義區六張犁派出所（犁和段）公辦都更，今天舉行落成揭牌典禮，市長蔣萬安說，此案具重要意義，包括宣示北市進入大都更時代及透過都更活化老舊廳舍。

蔣萬安下午出席台北市警察局六張犁派出所落成揭牌典禮，他致詞表示，六張犁派出所原位於信義區嘉興街眷舍基地，因市有眷舍老舊窳陋，加上地震受損須重建等考量，於是由北市府主導籌劃辦理信義區犁和段都市更新案。

同時，此都更案為地下4層、地上12層的多功能複合式住宅大樓，於民國109年1月開工，去年12月20日取得使用執照。

蔣萬安強調，六張犁派出所揭牌是非常重要里程碑，具有多層指標意義；首先為北市市有土地、市有資產再次活化，公有建物透過都市更新重新展現風貌，尤其經過今年0403花蓮大地震後，震出老舊建築公安問題，也讓台北正式進入大都更時代。

他說，其次為本案清點低度使用、閒置老舊宿舍及辦公室，以都更方式活化再利用的成功案例；第三，本案重建規劃融入地方需求，包括公營住宅及一般住宅，以及黎平區民活動中心，並保有原本六張犁派出所打擊犯罪、維護治安重要功能，符合北市未來要打造成為安全之都的重要一環，不只讓建物耐震、安全，也讓派出所在這邊持續維護地方治安。

蔣萬安也特別前往槍械室、偵訊室與指認室等處參觀，關心員警平日工作環境及裝備。

信義分局也透過新聞稿表示，蔣萬安一再強調，打擊犯罪、絕不手軟，嚴正執法、絕不寬貸，感謝警局所有人共同努力，也謝謝台北市議會議長及所有議員大力支持，未來能有座非常安全、耐用且美觀建物使用，並謝謝在地里長們協助地方溝通協調，讓六張犁派出所正式落成啟用。