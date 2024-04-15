「潮台北」KPI僅設定1000人次？文化局：至少5萬人次

台北市長蔣萬安宣示今年將辦「潮台北」音樂活動，預估經費將花1890萬，不過遭議員質疑，為期3天的「潮台北」參與總人次KPI，竟僅設定1000人次，不僅效益低，北市府所謂的國際音樂節恐淪「國際笑話」。文化局表示，1000人次僅是與民間Live house合作的活動之一，非全體活動總人次，整體估能帶來5萬次人潮。

林延鳳說，「潮台北」2部分標案，品牌定位及行銷推廣編列490萬、活動統籌相關則編1400萬，但總計近2千萬的標案，文化局擬定的廠商需求規範書，音樂活動KPI竟僅要求1000人次，文化產業國際論壇及名人講座更連KPI更隻字未提。

議員以觀光署2022年國旅人均消費2316元計算，屏東的「台灣祭」活動今年超過100萬人次參與，產值最高可達23.16億元；高雄「大港開唱」市府僅行政協助、無補助下，創造30萬人次參與，推估產值也約6.9億元，但北市府編列1890萬辦「潮台北」，KPI要求1000人次，最多僅能帶來231.6萬產值，市府還虧1658.4萬元，痛批是「撒幣撒歪兼倒貼。」

文化局長蔡詩萍回應，潮台北有一系列活動，包括讓較小型的Live house也能參與，但非整個活動KPI僅1000人次，否則「我做局長是要下台的」，目前整體評估，市府整場活動目標是要達到5萬次人潮參與，包含大場館、戶外表演、市集活動等。

不過議員再度質疑，這次文化局規畫辦二日售票演唱會，即便場場滿場，加上live house的1000人次，也只有兩場小巨蛋滿座演唱會規模，市府還要求需邀日韓等知名歌手及樂團，質疑市府在規模、利潤有限下，整體產值恐難破億，看不見其他縣市音樂活動的車尾燈。

市府回應，將整合公私資源，並吸引民間響應，盼能藉由大型複合式展演活動，活絡台北在地音樂及相關產業，提升台北國際城市形象。