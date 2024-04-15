新北行動治理巡迴完畢 侯友宜盼協助烏來發揮原鄉優勢

新北行動治理座談今年度巡迴完畢，壓軸場來到原鄉烏來，居民盼建設觀光吊橋、處理居住權等議題。市長侯友宜表示，會協調有關單位全力處理；新北民政局也說，相關提案都納入評估或進行中，烏來區從2019年來計提案42案，已完成35案。

侯友宜今赴烏來區行動治理座談，也是29區中的第29場，在地議員及山地原住民議員們也都到場，盼透過座談討論，解決烏來區內生活大小問題。

侯友宜表示，烏來是新北市珍貴的原鄉，有深厚的原住民文化底蘊及豐富的自然生態資源，今天里長提到觀光吊橋興建、原住民族人居住權等議題，將請各單位全力協助，持續與地方積極解決問題。

民政局說明，阿玉路28巷設置觀光吊橋以促進地方觀光發展一案，已與地方2次會勘，正做可行性評估中，由於該地區域屬森林區，且為新店溪青潭自來水水質水量保護區、台北水源特定區計畫範圍內，屬農業部林業及自然保育署所管轄，後續將依地方建議進行法規檢討、工程技術、橋梁型式與經費效益等，審慎研議。

忠治里長黃忠信提出，金堰農路水溝蓋更新需求，農業局表示，已納入側溝改善工程，刻規畫設計中。孝義里長呂永豐則提，居民家園土地合法化案件；農業局表示，會持續輔導區公所向相關單位申請辦理林班地變更編定為適當用地，盼中央權責部會及立委協助，讓相關法規能夠與時俱進，實現居住正義。

另外，地方也提到希望將泰雅博物館管理權回復予區公所，目前公所已找廠商進行初步洽談草擬相關接管營運計劃。原民局回應，待收到管理實施計畫後，將協助評估後續業務移撥事宜。