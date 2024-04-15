因「貓」結緣 瑞芳與日本上天草市簽友好交流協定

日本熊本縣的上天草市有著著名的貓島，和瑞芳區猴硐的貓村一樣，都是人與貓共存相處的勝地，因此兩地因「貓」結緣，展開跨國友好交流，今(15)日上天草市市長堀江隆臣與瑞芳區區長楊勝閔，共同簽署「友好交流協定」，並互贈紀念品，期待兩個城市在未來關係更加緊密，彼此交流在觀光，文化，建設，教育等方面的優點。

這場簽署儀式除了有瑞芳區公所及上天草市的團隊，更由新北市副秘書長柯慶忠到場擔任見證人，參與的有立委廖先翔、市議員林裔綺、外交部總領事回部辦事陳忠正、里長聯誼會會長黃茂峻、調解委員會主席黃連秀英、黃金博物館館長林文中、市政顧問許吉欽及李儒將、各里里長及市府相關局處等單位到場共襄盛舉。

上天草市位處於日本九州熊本縣天草群島東部的一個城市，是由120多個大大小小的島嶼所組成的天草諸島，是擁有迷人海景的觀光勝地。

瑞芳與上天草兩國城市也有許多共同的特色，像是瑞芳區的貓村、上天草市的貓島，都是人與貓共存相處的勝地；瑞芳有深澳漁港觀光、上天草也有個上天草休閒漁港，都有當地盛名的海鮮美食；還有其它辦理的特色活動如定向越野、路跑、自行車休閒等等，兩國城市在推展觀光休閒和產業上都有很高的相似度。

瑞芳區公所區長楊勝閔表示，今天很高興再與日本上天草市簽署友好交流協定，這部分也要感謝外交部福岡辦事處在今年1月的時候促成瑞芳與上天草市的線上交流會議，讓兩國城市有初步的認識。這次與上天草市簽署友好交流協定，除了能夠互相交流學習外，也讓我們兩國城市的關係更加緊密，期待爾後會有更多的互動，學習彼此在觀光、文化、建設等各方面的優點。

上天草市市長堀江隆臣表示，簽署協定只是個開始，相信接下來雙方陸續會有更多的互動，這部份我們有共同的文化元素，相信彼此交流都會有很多的收穫。