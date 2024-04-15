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金山磺港漁港淤積嚴重 市議員爭取經費清淤
金山磺港淤積問題嚴重，退潮時就能看到底部的淤沙，而露出的底部泥沙幾乎是佔據整個航道寬度的一半，這也讓漁船出入都超靠經驗與技術，每艘漁船都只能靠漲潮時單邊小心翼翼的進出，而為此市議員張錦豪也向市政府爭取經費，預計本週就能進場清淤。
顏姓船長指出，今年就因為航道淤積擱淺在港口，自行修理花了一百多萬元。為此也期盼市政府及相關單位能夠重視這個問題，照顧漁民的生計，協助清理淤積泥沙，也建議希望北邊堤防可以再向外延伸加長，以解決淤沙嚴重的問題。
市議員張錦豪表示，解決磺港漁港淤積問題應該不只能靠清淤，因此未來也會請專家來實地研究評估，要透過整體堤防的硬體改善才能解決根本性問題，要努力還給漁民一個安心出入的港區環境。
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