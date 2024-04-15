性平教育日參與學校僅12%挨批 北市教育局認了：會改進

為避免葉永鋕憾事再度發生，教育部訂定4月20日為性別平等教育日。北市教育局去年編列124萬舉辦系列活動，但參與學校僅12%，議員簡舒培今質詢提到，去年就曾要求教育局加強宣導，結果今年剩38萬；教育局坦言不該刪減，除了改進外，也會鼓勵學校參與，若有需要會給予補助。

簡舒培表示，教育部去年起將每年4月20日訂為「性別平等教育日」，北市教育局去年編列預算124萬1300元舉辦系列活動，簡說，當時就提醒教育局要調查各校參與狀況，結果今年預算僅38萬5279元，直接打3折，經費差了85萬6021元。

另外，教育局統計，台北市高中/職有70所、國中50所、國小147所、特教學校4所，共280所學校，去年只有33所參與性別平等教育日活動，比例12%。簡舒培說，

簡舒培說，教育局根本不重視性平教育日，這個日子是要提醒所有學生，尊重彼此性別氣質，結果過去1年都沒有落實，如今距離4月20日還有1周，要求教育局鼓勵各級學校自發性辦理性平日推廣活動，若需要相關經費，教育局可編列特預算給予補助。

北市教育局長湯志民坦言，活動預算本來就不多了，確實不該再把預算縮減，這部分會改進；教育局綜合企劃科長李素貞回應，今年還是有和部分基金會合作，加上整個年度的推動性平教育經費都沒有減少，是整個年度推動的，會再4月20日當天特別強調。湯承諾，會鼓勵學校參與並給予補助。