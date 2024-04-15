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台北潮國際預算近2千萬元 議員憂高經費低效益

中央社／ 台北15日電
台北市文化局長蔡詩萍表示，將檢討改善台北潮國際的活動效益。 圖／文化局提供
台北市文化局長蔡詩萍表示，將檢討改善台北潮國際的活動效益。 圖／文化局提供

北市議員林延鳳今天指出，台北潮國際將耗資1890萬元，但預估活動總人數僅約2萬2600人次，擔心花比其他縣市更高的預算卻辦不出效益；文化局長蔡詩萍說，將檢討改善。

台北市議會下午進行教育部門質詢，民進黨市議員林延鳳表示，台北市長蔣萬安競選時提出政見「TAIPEI FOCUS台北潮國際（舊名台北國際潮流音樂節）」，文化局規劃分成2個標案，包括新台幣490萬元的行銷案和1400萬元的活動案，總計擬花費納稅人1890萬元。

林延鳳指出，高雄「大港開唱」今年2天活動創造30萬人與會，屏東「台灣祭」3天破百萬人次，屏東「三大日音樂節」3天也達15.5萬人次，反觀「潮國際」為期3天的音樂活動，參與總人次KPI竟僅設定1000人次。

蔡詩萍表示，若此活動花費近2000萬元卻只來1000人次，「那我就先下台了」，隨即澄清此KPI是指和北市民間小型Live House合作項目的人數，其他大型項目人數都可再補充說明。

林延鳳緊接著指出，「潮國際」占用台北流行音樂中心公益檔期，等同得標業者不需付出太大成本還可低標過關，而且活動執行2天售票演唱會，只使用北流表演廳和其餘兩個場地，規模受限。

林延鳳說，徵求方案還包含「亞洲國家具票房實力的知名歌手及樂團，其中需包含日本、韓國或東南亞國家」，即便連兩天滿座也只有2萬1600人次，頂多再外加「錦上添草」的1000人次，如此是否符合經濟效益。

蔡詩萍表示，這是用零場租方式，承包廠商可售票，利潤都計算在內，場租等同額外優惠；今年本來就是「試辦版」，明年將納入大、小巨蛋進行，不能依現在經驗說明年做不到，且台北還領先全台舉辦產業論壇。

林延鳳提醒，此案若再繼續如此舉辦，文化局後續要給議會的報告可能不會太好看，若要花比其他縣市更高預算活動經費，卻辦不出效益，就要予以檢討，這些都是納稅人的錢。

她說，希望台北市能有真正吸引觀光客消費的活動，不希望「潮國際」活動執行後成為國際笑話，要求文化局妥善處理和改進。

蔡詩萍表示，會請局內相關業務單位好好檢討，避免議員所提醒情形發生。

針對此活動以「台北」為名，卻僅限於北流周邊的南港區和信義區一事。蔡詩萍說，其實活動已經跨到全市了，原先是考慮主要場域的交通範圍為主，後續會追究相關文書疏失責任。

北市 台北流行音樂中心 演唱會 蔡詩萍

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