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板橋四大古廟之一是陰廟？教授指外界對「迪毅堂」存在2誤會：應予以正名

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
照片為板橋迪毅堂。圖／賴祥蔚教授拍攝
照片為板橋迪毅堂。圖／賴祥蔚教授拍攝

板橋有四大古廟，分別是接雲寺、慈惠宮、迪毅堂、大眾廟。有研究與維基百科都指稱迪毅堂是厲祠，也就是一般民眾所認為的陰廟。果真如此嗎？台灣藝術大學廣電系教授、歷史作家賴祥蔚撰文指出這有兩大誤會。

清朝咸豐三年至九年（西元1853年-1859年）北臺灣發生嚴重的漳泉械鬥，迪毅堂是現存的重要史蹟，所以在西元2013年成為市定古蹟

作為漳籍領袖的林本源家族，為了紀念在械鬥殉職的林家「總勇」（總教頭）徐才等十二人所建，據稱徐才是客家人，因此迪毅堂也見證客家人受僱參與漳泉械鬥，深具歷史價值。

由於迪毅堂年久失修，文化部與新北市政府在2016年推動修復及再利用，斥資2008萬元，在西元2020年完工，並於西元2021年開放。

迪毅堂的建造年代有兩種說法，淀川喜代治《板橋街誌》與盛清祈《板橋市志》認為是同治十二年（西元1873年），堂內「捍衛鄉閭」匾額也寫著由擺接社在同治癸酉年年仲春所立，也就是西元1873年。不過王國璠在《板橋林氏家傳》則認為，這是咸豐九年林國芳親率兵丁大戰泉州人的隔年，也就是咸豐十年（西元1860年）所建。由於王國璠寫傳是受到板橋林家委託，可能有看到林家收藏的重要史料。參考台灣許多宮廟的歷史，都是循序漸進，從簡約建築慢慢變成華麗宮廟，迪毅堂很有可能也是類似情況，林家在咸豐十年已有祭奠，到了同治十二年擴大建築。

根據先前的研究，迪毅堂初建之時，廟內無神像，僅有大的木主牌位一面，上書一干將勇姓名，有徐才等13位。主要祭典是每年農曆7月26日慶賀徐元帥聖誕，同時舉辦普度。

迪毅堂到了日治時期的大正14年（西元1925年）出現三大變化：據稱徐才降鸞，透過乩童說祂因義薄雲天，神格提升，已經在關聖帝君身邊當侍衛，指示民眾給祂雕刻神像和立廟，並且更改堂名為「迪義堂」。

板橋地方領袖、「前清特授台東都閫（墾）府」（也就是具有四品武官都司榮銜）的劉嘉輝倡議重建，由板橋林家提供土地與經費。重建後的迪義堂，已經有了東西護龍、更有手捧官印的門神，顯然已經不是陰廟。通常陰廟沒有廟門，更不可能有門神守護。在重建後的迪義堂，徐才已有神像與左右侍僮。題聯寫的是：「迪毅冠全軍，當斯時披堅踏銳；義憤摧勁敵，受其賜報德酬勳。」這對題聯巧妙點出原名迪毅，如今則是迪義堂。從此以後，信徒尊稱徐才為徐元帥。

儘管早已升格改名將近百年，但不知道為何，至今連文化部、內政部與新北市政府仍然使用舊名迪毅堂，而且還有研究認為迪毅堂屬於厲祠、陰廟性質。賴祥蔚教授建議，應該邀請學者專家討論，根據歷史，予以正名。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

聚傳媒

古蹟 客家 建築 文化部

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