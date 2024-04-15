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春日旅遊來東北角秘境！瑞芳白天賞美景、晚上玩夜釣
春天外出旅遊，不知道要去哪裡嗎？新北市政府漁業處推薦幾個東北角海岸旅遊好去處，新北市瑞芳區有著陰陽海、黃金瀑布及酋長岩等獨特地質景觀，更因鄰近基隆嶼及北方三島天然漁場，豐富的漁獲吸引大批釣客，到瑞芳白日欣賞奇景，夜晚享受海釣樂趣！
新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，水湳洞漁港附近的海面是因為因金瓜石具有大量的黃鐵礦，因風化融入水中進行化學作用，形成金黃色與蔚藍海水並存的特殊海景，而得名為陰陽海；而接著沿著旁邊的金水公路往上走，便可到達遠近馳名的黃金瀑布，湍急的流水從金黃的岩石上飛落，宛如黃金流淌在山間，展現出大自然的奇妙魅力，讓人心曠神怡；賞景玩樂後就到深澳漁港品嚐在地的美味海鮮，料多味美的小卷米粉、酥脆可口的白帶魚以及扎實彈牙的墨魚香腸，吃飽後到漁港旁的酋長岩散步走走，運氣好的話或許能看到遊隼俯衝捕獵的帥氣英姿。
新北市漁業處補充，夜晚的深澳漁港更是熱鬧，因鄰近臺灣東北部的天然漁場，絕佳的地理位置加上船家多年累積的經驗，讓深澳漁港成為臺灣北部的海釣天堂，這裡的海釣行程不僅吸引資深釣客前來大展身手，也非常適合新手體驗享受海釣樂趣！
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