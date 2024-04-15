士林溪山里腹瀉群聚累計177人 致病原因待調查

台北市士林區溪山里爆發腹瀉群聚事件，台北市衛生局統計，已有69戶、177人近期出現類似症狀，將待水質及病患檢體的微生物檢驗報告出爐後，進一步推斷致病原因。

台北市衛生局疾病管制科日前接獲當地里長通報後，展開里內594戶逐戶疫調。衛生局表示，截至今天中午，已完成583戶訪視，其中69戶、177人指稱自2日起陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，其中117人就醫、60人自主觀察。

疾病管制科長張惠美接受電訪指出，根據台北自來水事業處檢驗結果，居民平常使用的山泉水中，大腸桿菌群遠遠超過飲用水標準，但究竟是大腸桿菌群還是其餘微生物導致此案，仍在等待水源及病患檢體的檢驗報告。

張惠美表示，里民飲用水前應澈底煮沸，備餐、進食前及如廁後也要充分清洗手部。