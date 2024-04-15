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新北議會23日開議 侯友宜施政報告納食安、震災、兒少議題

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會將在4月23日開議。本報資料照片
新北市議會將在4月23日開議。本報資料照片

新北市議會4月23日開議，新北市議會日前舉行程序會，排定新北市長侯友宜24日舉行施政報告，是他去年請假參選總統後，今年1月14日回歸市政後，再度踏入議會接受議員質詢。民進黨團在程序委員會要求市府針對近期發生的食安、震災提出專案報告，但藍營黨團認為施政報告本就會包含這些項目，雙方辯論協商後，訂定24日施政報告須包含這兩項議題，不另作專案報告，但開會時間從原本的下午2時至5時30分，延長至晚間6時15分。

新北市議會過去議程，扣除總質詢，時間向來都是排在下午2時至5時30分，民進黨團指出，這次黨團要求侯市長針對食安、地震提出專案報告，為避免壓縮質詢時間，有在程序會提出比照台北市一樣，將專案報告時間移到上午，並讓專案報告常態化，無奈藍營仍占多數，提案沒有成功。

國民黨團書記長陳偉杰說，本來市長施政報告就會包括食安與地震兩項重點，還包含兒虐事件等等，再另外專案報告，確實不符合效益，當天各黨團協議，並在議長裁定下，施政報告從原本的2時到5時30分，延長至6時15分，相信時間充足，可以讓大家好好提問。

據了解，當天侯友宜施政報告預計有一小時，後續開始一問一答的質詢，將根據議會整黨比例分配時間。

根據議會確認的新北市議會第 4 屆第 3 次定期會議事日程，23日開議，當天將舉行預備會議，包括市政總質詢抽籤、審查會抽籤，侯友宜24日施政報告，4月25到5月31分各審機關業務報告與質詢，6月3日至6月20日總質詢，7月1日閉會。

侯友宜 食安

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