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2024新北考古生活節開跑 重頭戲周末登場預估湧2萬人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2024新北考古生活節4月1日已開跑，重頭戲4月20日、21日將在新北考古公園及陽光廣場登場。記者劉懿萱／攝影
2024新北考古生活節4月1日已開跑，重頭戲4月20日、21日將在新北考古公園及陽光廣場登場。記者劉懿萱／攝影

2024新北考古生活節4月1日開跑，重頭戲將於這周末在新北考古公園及陽光廣場登場，萬獸崛起舞台更邀請青虫aoi、海豚刑警等6組以動物為團名的樂團，讓民眾大飽耳福；此外，捷運關渡站及蘆洲站設有免費接駁專車，2天預計吸引2萬人一同參與盛宴。

跨國考古盛會「2024新北考古生活節」4月1日至5月31日在十三行博物館、新北考古公園登場，今年以史前動物派對為主題，規畫全面齊動、藝起變獸、萬獸崛起、萬獸市集等4項主題活動。新北市副市長朱惕之說，考古生活節邁入12年擴大舉辦，將原本3日活動延長至2個月，並深入八里在地的小學，邀集日本、韓國 5 間和全國各地博物館跨國行銷。

新北文化局說，新北考古生活節自2012年起舉辦，吸引逾33萬人參與，是台灣重要的考古盛會，走一趟考古生活節，不但可以接觸到日韓、全台各地的史前文化，今年度更跨國跨域串聯企業團體，一同加入考古教育的行列。

十三行博物館指出，史前動物派對主活動將於4月20日、21日在新北考古公園及陽光廣場舉辦，邀集國內外超過40攤考古體驗，讓民眾免費玩；今年「萬獸崛起」舞台邀請曾入圍金曲獎的青虫aoi、海豚刑警等6組以動物為團名的知名樂團；此外，民眾只要在活動兩日變身萌獸，裝扮成動物樣貌在互動劇場派對中狂歡，可免費獲限定雞蛋糕。

十三行博物館說，5月每周末將舉辦萌寵星球、叢林探險及文化之森等不同主題文創市集與音樂表演，歡迎全家大小一起同樂。4月1日至5月31日民眾在於十三行博物館及2024新北考古生活節合作館舍拍照，並於指定貼文留言，有機會獲八里福朋喜來登酒店住宿券、十三行博物館最新文創商品等好禮。

2024新北考古生活節4月1日已開跑，重頭戲4月20日、21日將在新北考古公園及陽光廣場登場。記者劉懿萱／攝影
2024新北考古生活節4月1日已開跑，重頭戲4月20日、21日將在新北考古公園及陽光廣場登場。記者劉懿萱／攝影
民眾只要在活動兩日變身萌獸，裝扮成動物樣貌在互動劇場派對中狂歡，可免費獲限定雞蛋糕。記者劉懿萱／攝影
民眾只要在活動兩日變身萌獸，裝扮成動物樣貌在互動劇場派對中狂歡，可免費獲限定雞蛋糕。記者劉懿萱／攝影
2024新北考古生活節4月1日已開跑，重頭戲4月20日、21日將在新北考古公園及陽光廣場登場。記者劉懿萱／攝影
2024新北考古生活節4月1日已開跑，重頭戲4月20日、21日將在新北考古公園及陽光廣場登場。記者劉懿萱／攝影

博物館 考古

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