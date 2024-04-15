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蔣萬安都更8箭第一案 內湖一海砂屋都更17日辦說明會

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上月宣布都市更新第8箭「高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，內湖區康樂街136巷1840平方公尺建物為列管海砂屋已通過第一階段門檻。圖／報系資料照
台北市長蔣萬安上月宣布都市更新第8箭「高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，內湖區康樂街136巷1840平方公尺建物為列管海砂屋已通過第一階段門檻。圖／報系資料照

為加速推動都更，市府上月啟動575專案計畫，加速海砂屋公辦都更，北市內湖區康樂街136巷1840平方公尺建物為列管海砂屋，申請專案計畫，已通過第一階段門檻，將於17日舉辦公聽會，也成為該專案上路後，第一個參與案。

市府為降低海砂屋參與公辦都更意願門檻，今年3月啟動「高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，只要經列管屬須拆除重建海砂屋，整合第一階段都更意願超過50%，尚未舉行自辦公聽會，即可申請專案參與公辦都更。

都發局說，位於內湖區康樂街西側一列管須拆除海砂屋，基地面積約1840平方公尺，經更新處檢核第一階段意願比超過9成，隨即委託專業技術團隊進行第二階段方案評估，協助建築量體、換坪比及財務等試算，已完成初步更新建築規畫方案，預計於17日晚間辦理方案說明會。

都發局表示，說明會中民眾可以知道更新後房子預計樓高、可分回多少房地、初步的房型規畫等資訊，同時啟動意願調查，意願比達75%將協助公開評選實施者作業，由實施者擬具事業計畫及取得住戶同意，並協助後續都更事業計畫報核及重建工作。

為加速推動都更，市府上月啟動575專案計畫，加速海砂屋公辦都更，北市內湖區康樂街136巷1840平方公尺建物為列管海砂屋，申請專案計畫，已通過第一階段門檻，將於17日舉辦公聽會，也成為該專案上路後，第一個參與案。圖／都發局提供
為加速推動都更，市府上月啟動575專案計畫，加速海砂屋公辦都更，北市內湖區康樂街136巷1840平方公尺建物為列管海砂屋，申請專案計畫，已通過第一階段門檻，將於17日舉辦公聽會，也成為該專案上路後，第一個參與案。圖／都發局提供

建築 海砂屋 都更

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