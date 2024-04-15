新莊潭底溝長期五顏六色 惡臭惹民怨遭批：環保單位失能

新北市新莊區境內的潭底溝，民眾長期忍臭惡臭困擾，日前有民眾在臉書貼上潭底溝經常被染常五顏六色的情況，表示每到假日淩晨就會排放美麗顏料，狂酸已經學會政府支持地方特色，議員直批環保單位失能，環保局表示臉書照片是舊畫面，表示該流域列為稽查重點、勤查重罰。

新莊潭底溝經常有民眾在臉書「愛新莊我是新莊人」反映被染成藍色、紅色等各式色彩，本報日前實際走訪也發現潭底溝經常水質混濁、惡臭不斷，民眾不堪其擾常在臉書抱怨，但留言區多只見當地民代要求政府改善，管理單位表示將勤於稽查，但實際上惡臭髒亂問題依舊，民怨並未消停。

日前有民眾再有於臉書「愛新莊我是新莊人」貼上潭底溝被染成五顏六色的照片，表示「我的家鄉新北市新莊區光華國小旁，有一條彩色多「腦」溝長年會出現不一樣的顏色，紅的、黑的、粉紅的，運氣好下大雨幾天就就會出現綠的，政府也非常支持地方特色，每次假日淩晨就會排放美麗顏色顏料，已經學會好好欣賞 這個地方特色，辛苦水溝是美麗的調色盤」。

不少網友狂酸「都是中央政府的錯，地方政府真好當、下新莊不被重視、檢舉都回查無上游偷排屬民生正常廢水、新北市日常、無政府狀態、大家都看得到，只有政府看不到」。

新北市議員蔡健棠留言表示多年受污嚴重皆未有效改善，市府環保單位失能，未來加強稽查及重罰措施，嚴督改善進度。議員陳世軒則留言趁著週末清晨偷排，不肖業者 I will hunt you down。

新北市環保局表示，此篇所貼照片為舊照，且查詢環保局設於潭底溝光華國小旁之監視器，於4月14日（網友貼文當日）5時19分起（監視器可辨顏色前）至8時14分止（民眾於臉書貼文1小時後），未有發現變色情形。

環保局昨上午派員前往潭底溝光華國小旁，稽查時於現場採集水樣檢測得pH值為7.48、水溫25.5℃，水色偏濁，經簡易快篩包檢測未檢出有重金屬及急毒性反應，稽查人員仍沿線巡查未發現有工廠異常排放廢水情事。再前往樹林區新北肉品市場稽查，現場休息未作業。