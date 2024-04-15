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直播交鋒苗博雅後同台 統神致歉坦言丟12代言

中央社／ 台北15日電

統神張嘉航和台北市議員苗博雅日前為藝人黃子佼案於直播交鋒。兩人今天同台受訪，張嘉航坦承失言、道歉，且12個代言停止損失近300萬元；苗博雅則盼能建立正確法治觀念。

黃子佼涉從性犯罪網站入手多部未成年不雅影片惹議。未料電競主播「亞洲統神」張嘉航日前卻逆風說出「沒那麼嚴重」，並提大家都想與未成年人發生關係，甚至開玩笑說自己也想，身陷失言風波，他後來又上社民黨台北市議員苗博雅直播交鋒，在苗博雅的開導下，他為自己的無知道歉。

兩人今天接受廣播主持人周玉蔻專訪，這也是日前直播後首度同台，張嘉航坦言，雙方以前在節目錄影時就曾見過面。

周玉蔻詢問兩人在直播交鋒後，有何效應及尚未溝通之處。張嘉航直言，他近期都失眠睡不好，妻子也因其不當發言罵過他並吵離婚，「怪不了誰」，認為因擔任實況主，所以講話風格較語意不精確，自己也已為相關事件道歉了。

苗博雅則說，希望經歷這些事件後，觀察社會有無往前一步，認為現在科技太進步，很多犯罪集團都將主機設在海外以躲避執法人員查緝，自己比較重視在每次社會事件後，要讓社會觀念有所改變，並舉李宗瑞偷拍事件為例，後來也建立大眾不下載「偷拍、外流影片」的概念，因為一旦下載產生流量或付費行為，就等同支持犯罪集團。

張嘉航是有社會影響力者，苗博雅表示，希望透過兩人對話，能讓相關粉絲學到正確觀念。

周玉蔻追問黃子佼是否可惡。張嘉航回應說，可惡啊，「我道歉了」，並坦言自以為「創意私房」只是色情網站，事後才發現是情節更嚴重的網站，但也稱是因去國民黨演講一次，就被民進黨發言人吳崢批「毛骨悚然」，深感無奈，自己也有提到黃子佼獲緩起訴被判很輕，應加重其刑期，但講出去的話就要負責。

苗博雅說，因以前在硬碟儲存類似影片無罪、也無相關規範，直到去年修法後才改變，北檢也說是考量初犯及被害少女曝光等因素，但有鑒於此案對社會影響大已送再議，認為對於黃子佼這種名人即便坐牢，但出獄後仍很有錢，使其無法在螢光幕前存活的警惕效用，才具警示作用。

話鋒一轉，周玉蔻提問，張嘉航是否因此被停許多代言，才出面受訪。他直呼，有些遊戲根本沒代言和收費，純粹只是玩家而已，坦承目前共12個代言停止，總損失約近新台幣300萬元，自己都接受，並提因擔任實況主講話常習慣講髒話，以後一定改進說話方式。

張嘉航說，自己個性很真誠，並非國民黨員，總統大選也分別投過蔡英文和柯文哲，笑說這次是為了5000元（國民黨講師費）而損失300萬元。

苗博雅則緩頰說，張嘉航比較小孩個性，但身為公眾人物所說的話都要概括承受，並指張嘉航和吳崢日前對話，自己從旁觀察是因黃子佼案在社會討論度已跨越政黨，且因吳崢為張嘉航的粉絲，其攻防對象是國民黨，不認為吳崢是為傷害張才做此評論，本質應是黃子佼案觸犯公憤，張嘉航應盡快跳出失言泥淖。

吳崢 周玉蔻 苗博雅

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