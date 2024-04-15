除李四川 林奕華被點選新北 蔣萬安笑說：動1個還不夠？

2026縣市長選舉，各政黨已積極布局，傳出北市副市長李四川已被多位藍營大老勸進選2026新北市長，不過李昨在臉書貼出一張「放心石」照片，並寫順其自然，引發外界聯想。甚至傳出另名副市長林奕華也是黨主席朱立倫新北市長的口袋人選？市長蔣萬安今笑笑著說，「你們動我一個副市長還不夠，還要動我一個副市長，下周要動到我組內哪一個同仁？」

蔣萬安今天赴信義區公所與里長座談，對於參選新北大熱門的副市長李四川昨天臉書貼出一顆寫有心字的大石頭照片，被外界聯想透露參選新北市長態度？蔣萬安說，副市長李四川有告訴他，這顆放心石的典故，這一句非常具有「禪」理的故事。

蔣萬安說，其實李副有告訴他有典故，這顆放心石超過百年，故事是有一個人跟佛祖參拜，帶了兩束花，左邊的花放下，右邊的花也放下，但佛祖卻說，你的心沒有放下，這是非常具有禪理的故事。

媒體也追問蔣，自己是否也覺得很有禪理？蔣想一了一下說，「很有禪意，很有道理，很有哲理，我需要好好玩味、思考一下」。

另外，對於今天也傳出，目前黨內規畫，如果副市長李四川不選，國民黨主席朱立倫屬意由北市府另一位副市長林奕華披掛上陣，對此，蔣今天則說，「你們動我一個副市長還不夠，還要動我一個副市長，下周要動到我組內哪一個同仁？」

蔣萬安說，我想最重要，我們市府團隊非常團結及向心力，持續推動台北市政，為市民來打拚。