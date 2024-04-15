北市幼兒專責醫師覆蓋率低挨批

剴剴案因未列入「幼兒專責醫師制度計畫」引發討論，中央、地方允諾改善。有議員發現，北市加入該計畫幼兒覆蓋率僅12.5%，只有68家診所參與，連北市府所管轄的聯合醫院都未在名單。不過也有醫師點出，北市就醫方便，民眾不需透過專責制度就可獲良好照顧，是覆蓋率低主因。

中央於2020年推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下孩子與地方醫療院所合作，由家長指定或政府媒合，讓每個孩子都有兒科或家醫科醫師追蹤健康、提供諮詢等。

但議員何孟樺調閱資料發現，北市參與該計畫幼兒覆蓋率僅12.5%，對比其他縣市，嘉義市2023年首次加入涵蓋率達43%，宜蘭2020年試辦也達42%。且北市兒科、家醫科共317家，卻僅68家加入計畫，醫師總計447名也只有136名加入，比率連3成都不到，連北市聯醫都沒加入。

衛生局長陳彥元表示，確實很多面向可更精進，包含制度調整，因目前一個小孩加入，一年醫師僅有1000元、特殊案例1500元，補助誘因不大，當然北市聯醫也有來做，只是用公衛計畫執行，用的不是中央的錢，是市府自己的預算。

聯醫整合醫學專科醫師姜冠宇表示，專責醫師制度是希望患者能在固定醫療院所穩定就醫，但台北市「走兩、三條街就有醫院診所」，等同家長不用配合制度，就可以得到同等醫療照顧，才會導致使用率低。