聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市幼兒專責醫師覆蓋率低挨批

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

剴剴案因未列入「幼兒專責醫師制度計畫」引發討論，中央、地方允諾改善。有議員發現，北市加入該計畫幼兒覆蓋率僅12.5%，只有68家診所參與，連北市府所管轄的聯合醫院都未在名單。不過也有醫師點出，北市就醫方便，民眾不需透過專責制度就可獲良好照顧，是覆蓋率低主因。

中央於2020年推動「幼兒專責醫師制度計畫」，提供3歲以下孩子與地方醫療院所合作，由家長指定或政府媒合，讓每個孩子都有兒科或家醫科醫師追蹤健康、提供諮詢等。

但議員何孟樺調閱資料發現，北市參與該計畫幼兒覆蓋率僅12.5%，對比其他縣市，嘉義市2023年首次加入涵蓋率達43%，宜蘭2020年試辦也達42%。且北市兒科、家醫科共317家，卻僅68家加入計畫，醫師總計447名也只有136名加入，比率連3成都不到，連北市聯醫都沒加入。

衛生局長陳彥元表示，確實很多面向可更精進，包含制度調整，因目前一個小孩加入，一年醫師僅有1000元、特殊案例1500元，補助誘因不大，當然北市聯醫也有來做，只是用公衛計畫執行，用的不是中央的錢，是市府自己的預算。

聯醫整合醫學專科醫師姜冠宇表示，專責醫師制度是希望患者能在固定醫療院所穩定就醫，但台北市「走兩、三條街就有醫院診所」，等同家長不用配合制度，就可以得到同等醫療照顧，才會導致使用率低。

議員 醫師

延伸閱讀

北市幼兒專責醫師制度覆蓋率僅1成多 醫界點出一關鍵原因

另類行人地獄 強震後北市「磁磚雨」增5倍 議員籲增補助

離譜開錯刀犯大忌！醫直指「1字」為最大元凶：台灣人的通病

北市士林區自來水含大腸桿菌 醫直呼三大族群須多注意

相關新聞

防震後管線破 台水監控流量 水利局排巡檢

新北板橋區日前發生水管爆裂，民眾憂心地震損壞水管結構，將有更多類似事件。台水公司表示，目前有監控流量及壓力異常情況；新北...

首場地方創生專案補助 雙溪賞螢27日開跑 每人800元

4、5月是賞螢旺季，新北市社造及創生組織「注腳雙溪」攜手在地業者，推出「雙溪綠色文旅-螢之道」行程，帶領遊客走訪有機農場...

北市幼兒專責醫師覆蓋率低挨批

剴剴案因未列入「幼兒專責醫師制度計畫」引發討論，中央、地方允諾改善。有議員發現，北市加入該計畫幼兒覆蓋率僅12.5%，只...

從幼園相伴 嘉中同學友誼70年

國立嘉義高中今年迎接百周年校慶，前身嘉義中學初中部有一群近80歲同班同學，有的人從幼稚園、國小、國中到高中都是同學，彼此...

北市公幼供不應求...候補逾2千人 教育局：蔣本屆任期內補足

台北市公幼供不應求，根據統計截至上月底公幼候補人數還有2878人，且北市有68個次分區，公共化教保服務比例低於70％的次...

板橋鄭成功廟消失之謎 至今難解

板橋福興宮有兩塊歷史非常悠久的石碑，一塊刻著乾隆四十五年的字樣，稱為「福德祠碑」，清楚記載的公廟的悠久歷史。另一塊刻著是昭和四年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。