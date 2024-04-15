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首場地方創生專案補助 雙溪賞螢27日開跑 每人800元

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市雙溪區青創人呂婉琳（左），在注腳雙溪創辦人簡淑慧（右）媒合下，採用在地有機小農的紅茶及蜂蜜，研發綠點心「螢家亮亮餅」。圖／注腳雙溪提供
新北市雙溪區青創人呂婉琳（左），在注腳雙溪創辦人簡淑慧（右）媒合下，採用在地有機小農的紅茶及蜂蜜，研發綠點心「螢家亮亮餅」。圖／注腳雙溪提供

4、5月是賞螢旺季，新北市社造及創生組織「注腳雙溪」攜手在地業者，推出「雙溪綠色文旅-螢之道」行程，帶領遊客走訪有機農場，認識山藥綠金，入夜後踏入山林，感受螢火點點靜謐氛圍。

注腳雙溪創辦人簡淑慧說，雙溪社造創生提案獲國發會、文化部支持，4、5月螢火蟲季，與地方業者共同推出螢之道行程，首場27日登場，昨起開放報名。

簡淑慧表示，基於永續也確保品質，每場次20人成團，首場邀請5名專家隨團指導交流，團費訂價1600元，首場接駁車、講師費、走讀無線導覽器、綠食點心等經費，由地方創生專案計畫支應，每人酌收800元，額滿為止，報名可上注腳雙溪臉書粉絲團查詢。

螢之道行程是27日下午1時30分從北車搭中巴出發，3時抵達雙溪高中做行程說明，接著前往來來有機農場，在有機農呂瑞弘解說下，認識食農餐桌，並體驗種植山藥。

行程 雙溪高中

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