侯友宜浴佛 感謝佛教會在災難時出錢出力

農曆四月初八為釋迦牟尼佛聖誕，新北市長侯友宜今天到三重綜合體育館參與新北市佛教會舉行「浴佛節慶典大會」，手持浴佛勺舀香湯為佛陀沐浴，祈禱消弭災難，保佑市民平安健康。侯友宜說，新北市佛教會長年熱心社會公益，包括這次0403震災，更是出錢出力，是社會穩定的重要力量。

侯友宜表示，今天抱著虔誠的心來參加佛曆2568年釋迦摩尼的聖誕，每年舉行佛陀聖誕浴佛慶典，祈求佛陀保佑護民，並透過浴佛活動讓市民朋友有機會認識佛陀聖誕的意義，將三寶的意義及佛陀的慈悲精神廣為發揚。

侯友宜感謝新北市佛教會集信眾的力量，每年捐贈善款予市府好日子愛心大平台，幫助社會及弱勢團體，在疫情期間更是盡心盡力，協助社會渡過災疫。而近期在地震等重大災難發生時，佛教界也都是不落人後，第一時間給予物資、心靈的關懷。

新北市佛教會理事長如乘法師表示，相傳佛陀誕生時，九龍吐水為其沐浴，人天共同慶祝佛陀誕生，因此佛教信徒便以香湯盥洗佛像，慶賀佛陀聖誕，故佛誕節又稱浴佛節，是全世界佛教信徒的重要節日。

新北市民政局表示，新北市佛教會長年對社會公益慈善不遺餘力，2020年捐贈121萬5千元防疫基金，2021年則捐贈115萬元善款予市府作為弱勢家庭及銀髮關懷服務，2023、2024年也分別捐贈100萬元、107萬元善款給新北市好日子愛心大平台作為照顧弱勢使用，連續14年將佛陀的慈悲化為實際的行動，為社會帶來正向善念。

民政局長林耀長表示，感謝新北市佛教會響應市府社福政策，如復康巴士、敬老眼鏡等，不僅讓市民朋友受惠，更讓民眾有感。今年是佛曆2568年釋迦牟尼佛聖誕，感謝眾寺院一同為社會四方的努力，祈求佛光普照、國泰民安。