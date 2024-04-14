回響／社區磁磚外牆修繕費高 新北市補助擬放寬只修部分

台灣老屋與日俱增，花蓮強震後，再度震出磁磚墜落危機。新北磁磚掉落通報件數五年來暴增2倍，新北市都更處雖推動住宅立面整維最高75％、1500萬元補助，但整棟社區維修費用高，不少住戶仍無力負擔。新北市都更處表示，在地震過後立面維修詢問度也增加3倍以上，市府研擬放寬條件，過去補助需整體維修，放寬至補助部分牆面整修，價格降低，也能大幅度提升民眾意願，避免磁磚雨成為空中不定時炸彈。

曾參與數千場區分所有權人會議的台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，目前磁磚掉落集中在30-40年以上老房，因為早年法令不完備，沒有成立管委會觀念，甚至有管委會，也沒有「公積金」儲蓄概念，也經常因為住戶多是長者，部分經濟能力不佳，要拿出一大筆錢修繕非常困難，也是目前許多建築維修整合困難的重要原因。

新北市推動立面修繕補助十餘年，只要住戶達成百分百整合，補助金額從早年修繕費用50%、上限1000萬元，今年提高到一般地區50％、上限1200萬元，主要幹道或捷運沿線的策略地區75％、上限1500萬元，但一棟建物修繕費用動輒上千萬，扣除補助，住戶平均也要支付數十萬元，有部分住戶籌不出錢，讓不少案件躊躇不前。

新北市都更處副處長李擇仁表示，對於整建維護補助目前市府主要針對建物達二分之一作為住宅使用為補助對象，且須整體立面一起改善，但確實有不少住戶反應經費龐大，目前正研擬是否放寬補助整修部分牆面，希望降低費用，提高民眾整合意願，增加成功率。

另外大都會地區早期有許多住商混合大樓，過去因為住宅使用未滿二分之一，雖然同樣面臨磁磚剝落問題，仍無法申請市府整建維護補助，都更處也在研擬，將放寬補助商業大樓，但因涉及商業設施，可能採用扣點或其他方式審核，讓經費達到最高的效益。

補助的整合有百分百條件，李擇仁說，立面整維跟都更重建一樣，牽涉民眾財產權益問題，若施工造成漏水或其他問題，政府單位可能會面臨後續相關爭議，百分百這塊目前仍難以放寬。

李擇仁表示，0403花蓮地震後，都更處近一周一天至少會接到10通以上的諮詢電話，是先前2-3倍，震出民眾對磁磚剝落的危機意識，市府也將持續派員協助，讓民眾都有安心的住所。