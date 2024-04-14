工程包商排廢水 最重罰3百萬元

競捷營造承攬交通部工程未妥善處理汙泥廢水，導致沿溝渠流入汐止保長坑溪，出現不明白色廢水，民眾緊急通報環保局追查。環保局表示，當下已要求業者圍堵廢水清理，並依違反水汙染防治法告發，最重可處300萬元罰鍰。

環保局表示，前天中午獲報，稽查人員在現場採樣檢測pH值為7.87、水溫24.3度，以簡易快篩包檢測無重金屬及急毒性反應，但因乳白色廢水因水流沖淡難以溯源，但稽查員沿上游及鄰近地區追查可疑汙染源，並與汐止區清潔隊共同查找，下午找到禍首是上游地錨邊坡改善工程。

工地負責人到場坦承疏失，表示會負責改善和清理。

環保局表示，該公司承攬地錨邊坡改善工程，施工過程中需要灌注水泥漿強化防護效能，為防止水泥作業時粉塵逸散，現場抽取溝渠水灑水，以防止揚塵，隨後再將產生的淤泥廢水導入小型沉砂池處理，但沉砂池容量過小處理效能不彰，造成含有高懸浮固體的淤泥廢水排入溝渠並流入河川。