北市溪山里水汙染 疑管線破裂

台北市士林區溪山里疑因山泉水受汙染，截至昨天已有發現165人不適，比前天再增上百人。北水處昨公布檢測結果，水源中大腸桿菌明顯超標，環保局懷疑管線破裂是主因；市長蔣萬安要求2026年協助溪山里完成自來水接管的目標。

溪山里民上吐下瀉人數前天僅41人，昨已暴增到165人，且持續增加。北市聯醫陽明院區開設急性腸胃炎特別門診，截至昨天有10人就診，皆屬輕症，領藥後已返家休養。

衛生局表示，針對溪山里594戶逐戶回溯疫調，目前訪完508戶，發現65戶、165人自4月3日起陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，有105人曾就醫，60人自主觀察，目前無重症或住院病患。

北水處昨天公布採檢結果，初判原因為居民取用未加藥消毒處理的山泉水，大腸桿菌群超標；昨已派人協助加藥消毒，維護用水安全。先前北水處檢測大腸桿菌數值最高為3900MPN／100mL，是標準數值6的650倍，10月檢測依然高達1700，12日在天溪二橋又檢出5800，另溪山實驗國民小學雖經過紫外線消毒，數值仍為86，不符合飲用水標準。

居民說，地震後發現山泉水明顯混濁；北水處不排除是地震造成水源汙染，2022年1月起北水處開始協助里民定期檢測山泉水質，大腸桿菌群始終超標。

環保局水質病媒管制科技正林晉丞表示，目前研判可能管線破裂造成水質汙染，山泉水較難維護，除了依靠定期檢驗數值，也提醒民眾水須煮沸再飲用，環保局也會加強巡查溪流周邊是否有人或工廠排放廢水，盡量避免造成水質汙染。

蔣萬安表示，藉此機會與地方再溝通，攜手突破地勢等困難，讓北市尚未接用自來水的地區能盡快完成接管工程。其中涉及不少預算及工程期程，但一定要在2026年完成溪山、平等等里自來水接管的目標。