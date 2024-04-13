保生文化祭今開鑼 蔡總統、蔣萬安感謝保安宮捐款賑災

2024保生文化祭今晚開鑼，總統蔡英文、內政部長林右昌和台北市長蔣萬安同台參加，蔡英文和蔣萬安致詞時都感謝保安宮第一時間，在403地震後，即刻捐贈1千萬的善款，協助災民能夠早日重建。蔡英文也是連續第4年參加保生文化祭，還特別向到場參加文化祭的國外朋友打招呼。

林右昌指出，蔡英文總統每一年都來參加保生文化祭，代表中央政府對這活動的重視，感謝保安宮廖武治董事長所率領的團隊，對於宗教事務的投入，內政部是國家宗教事務的主管機關，對保安宮表達最高的敬意跟謝意。另外，去年內政部完成組織改造，中央的宗教的事務，已經從過去的宗教科，改為禮制司，未來對於全國的宗教事務，將有更多的人力，也有更充足的經費跟預算給予全力支持。

台北市長蔣萬安表示，保安宮不只是大龍峒的信仰中心，更是保生大帝的信仰重鎮，也不只是國定古蹟，也更獲得聯合國教科文組織文化資產保存獎的殊榮，是台灣的驕傲，特別是每一年農曆的3月14日保生大帝聖誕前夕的遶境，更是我們台北市三大廟會之一，是最具指標性、最具代表性的廟會活動。

蔣萬安說，今年適逢每3年一次的遶境，活動肯定非常精采。在這一次的花蓮地震，保安宮第一時間即刻捐贈1千萬的善款，協助災民能夠早日重建，恢復正常生活，非常感謝這份大愛。

蔡英文致詞指出，今年是她連續第4年參加保生文化祭，是北台灣最重要的宗教慶典之一，不僅吸引了許多，台灣的民眾還有很多外國朋友，也會特地前來體驗台灣獨特的宮廟文化，剛才進來就看到很多外國朋友在這。