北市溪山里疑水質不佳釀逾百人上吐下瀉 蔣萬安定下這目標

近日台北市士林區溪山里自設水源系統發生水質不佳，上百人嘔吐腹瀉，檢測結果今出爐。北水處指出，溪山里居民日常用水，並非使用自來水，而是當地居民自行成立供水組織所自設水源系統，平常自行管理，供水是取自未經加藥消毒處理的山泉水，此次地震可能遭受汙染，有大腸桿菌群過高的情況。市長蔣萬安今也要求115年完成自來水接管。

蔣萬安下午在臉書表示，面對問題、即刻因應、根除問題，「台北隊」的腳步不會停；士林區溪山里多人嘔吐腹瀉的案件後，立即提供醫療協助與安全用水，也希望藉此機會與地方再度進行溝通，攜手突破地勢和種種困難，讓溪山里與台北市其餘尚未接入自來水的地區能盡快完成接管工程，因為這是為了維護市民朋友的健康和安全，市府勢在必行。

蔣萬安說，要為溪山里等地區接管、納入自來水系統服務並不容易，涉及不少預算以及工程期程「但我們要做」已要求自來水處，除了先協助有需要的住戶，以投氯消毒滿足短期內的用水需求；同時要盡速規畫、執行，希望在115年完成溪山里與平等里等自來水接管的目標。