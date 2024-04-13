展望會新北寄養服務至4月底 市府另媒合機構照顧

台灣世界展望會終止開辦逾30年家庭寄養服務，其中與新北市合作案到4月底。新北市府指出，原寄養24名孩子不會離開寄養家庭，市府持續媒合寄養家庭與其他機構合作照顧孩子。

保母虐童案讓國內暫時安置兒童制度備受關注，台灣世界展望會3月底指出，考量社工人力不足、寄養家庭招募不易等因素，決定終止開辦已逾30年的家庭寄養服務，計畫將資源挹注青少年面向。

新北市社會局兒童少年福利科長劉倩如今天接受中央社記者電訪表示，目前與新北市合作寄養家庭管理、媒合等工作的組織，包括台灣世界展望會、台灣兒童暨家庭扶助基金會基隆分事務所、中華兒童與家庭促進協會、新北市愛在家園推展協會等。

她說，目前在新北市寄養家庭受照顧的兒少，共167戶207人，其中台灣世界展望會服務的有19戶24人。

劉倩如指出，台灣世界展望會去年底就告知市府決定終止家庭寄養服務，但因招標等因素，市府與台灣世展會協商延約至今年4月，讓寄養家庭可在新舊服務單位順利銜接與轉換。

她表示，合作的機構負責招募與管理寄養家庭、寄養家庭職前訓練，針對政府評估需要被寄養安置照顧的兒童、少年，依據年齡、性別，媒合適當環境與照顧的家庭。

新北市社會局指出，近日已陸續協助台灣世展會原負責寄養家庭重填志願選擇新的服務單位，並做好交接與溝通。機構主責社工與市府督導社工也將雙管齊下，加強訪視以確保孩童照顧品質。