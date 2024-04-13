旱季沒水...樹林居民苦不堪言 自來水通管免下山載水之苦

新北樹林區東山里13至14鄰民眾原依賴山泉水生活，近年因環境變遷，山泉水質及水量不如以往民眾用水不便。立委蘇巧慧爭取水利署補助1294萬元，於用地取得後施做自來水管線延伸長度828公尺、加壓站及水池各1處，日前完工通水後提供東山里山區22戶約70居民自來水。居民表示過往因無自來水，旱季經常無水可用，只能下山載水並洗冷水澡，自來水通管後可免除載水困擾。

蘇巧慧表示，上任以來積極解決樹林高地70年無自來水問題，先後幫助樹林北園里、坡內里、東山里居民延伸自來水管線，共爭取超過3千萬元中央經費，讓近60戶山上居民可以使用優質的自來水。

蘇巧慧今出席「東山里13-14鄰供水延管工程通水典禮」指出，2018年開始前後到東山里會勘10次，終在2022年9月爭取1294萬元延伸自來水管828公尺，設置加壓站、水池、水塔，讓山上的居民不用再接飲山泉水，或下山買水喝。蘇巧慧還說，由於當地沒自來水用生活不便，導致兒子娶老婆後一家人沒住在一起，接上自來水後，兒子終於願回老家與親人團聚。

當地居民表示，過往由於沒有自來水，都是使用山泉水，但到了夏季經常會缺水，只能下山載水上山使用，因為載水上山也只能洗冷水澡，相當不方便，自來水接管後就不會再有缺水問題，感到相當開心。