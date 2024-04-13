影／鹿耳門母遶境賴清德扶轎 林俊憲陳亭妃成左右護法

中華民國總統當選人賴清德上午出席台南土城正統鹿耳門聖母廟「甲辰科土城香禳災祈安香礁鹿耳門媽遶境大典」，參與鎮殿大媽祖主帥起轎出巡扶轎。民進黨台南市立委林俊憲、陳亭妃一右一左全程陪同。

賴清德除了問候台南鄉親，更不忘向大家推薦、稱讚他提名的行政院長卓榮泰，保證新政府那個「用人為才、唯才是用」。

「我一定認真打拚，不會辜負多年來大家對清德仔的支持。」賴清德說，將秉持「民主大聯盟精神」，國家社會的好人才能夠夠進入政府，為大家服務。能夠守護國家、維護民主、發展經濟，照顧基層的人，讓2350萬人都能夠在這塊土地上安居樂業。