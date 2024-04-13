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影／鹿耳門母遶境賴清德扶轎 林俊憲陳亭妃成左右護法

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
總統當選人賴清德到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶轎，兩旁立委林俊憲、陳亭妃全程陪同。記者周宗禎／攝影
總統當選人賴清德到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶轎，兩旁立委林俊憲、陳亭妃全程陪同。記者周宗禎／攝影

中華民國總統當選人賴清德上午出席台南土城正統鹿耳門聖母廟「甲辰科土城香禳災祈安香礁鹿耳門媽遶境大典」，參與鎮殿大媽祖主帥起轎出巡扶轎。民進黨台南市立委林俊憲、陳亭妃一右一左全程陪同。

賴清德除了問候台南鄉親，更不忘向大家推薦、稱讚他提名的行政院長卓榮泰，保證新政府那個「用人為才、唯才是用」。

「我一定認真打拚，不會辜負多年來大家對清德仔的支持。」賴清德說，將秉持「民主大聯盟精神」，國家社會的好人才能夠夠進入政府，為大家服務。能夠守護國家、維護民主、發展經濟，照顧基層的人，讓2350萬人都能夠在這塊土地上安居樂業。

今天上午聖母廟湧入數千民眾與遊客，擠在管制線兩旁等候賴清德，賴下車後沿路向兩側民眾揮手致意，支持者無不爭相拍照。賴清德全程由立委林俊憲、陳亭妃一右一左陪同，有如左右護法。

總統當選人賴清德到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶轎，兩旁立委林俊憲、陳亭妃全程陪同。記者周宗禎／攝影
總統當選人賴清德到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶轎，兩旁立委林俊憲、陳亭妃全程陪同。記者周宗禎／攝影
總統當選人賴清德到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶轎，兩旁立委林俊憲、陳亭妃全程陪同。記者周宗禎／攝影
總統當選人賴清德到台南土城正統鹿耳門聖母廟扶轎，兩旁立委林俊憲、陳亭妃全程陪同。記者周宗禎／攝影

台南 林俊憲 賴清德

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