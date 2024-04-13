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金山4里道路破損 18日起改善
新北市金山區和平、磺港、金美及重和里，部分鄰里聯通道路因鋪面破損且不平整，經長時間使用不堪負荷，多有破損及坑洞，金山公所表示，18日起為期10天全面刨鋪改善。另新莊富國路的路面塌陷影響行車安全，公所卻表示一周才能修復，引發民怨。
和平、磺港、金美及重和里居民反映，部分鄰里聯通道路，因鋪面破損且不平整，有的還有破損及坑洞，汽機車行經時都有感不平，遇雨或深夜時機車更易摔倒。
市議員周雅玲表示，應盡速改善路面破損，讓居民有安全回家的通行道路。金山區公所表示，施工期間將實施彈性交維，並保留部分車道通行，如遇雨天或天候不佳將另行通知順延。
另外，新莊富國路8日被民眾發現路面塌陷，臉書質疑「不是才鋪好多久？」新莊公所卻留言表示，「需一周才能修復」，引發民眾批「行政效率怠惰」。
市議員陳世軒表示，鋪路並非高難度工程，應達到市民期待，近期氣候時常不穩定，籲相關單位盡快修復。
新莊公所表示，富國路之前施做自來水管工程，疑因重車經過致路面凹陷，得知消息後已先立即緊急修補，15日則是會開挖後，再填補穩定路基以免再次凹陷。
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