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50歲生日回饋故鄉瑞芳 律師簡榮宗捐災情勘查車

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
律師簡榮宗今年四月滿50歲，回饋故鄉，捐贈新北市政府消防局災情勘查車，並由瑞芳消防分隊來使用。圖／觀天下有線電視提供
律師簡榮宗今年四月滿50歲，回饋故鄉，捐贈新北市政府消防局災情勘查車，並由瑞芳消防分隊來使用。圖／觀天下有線電視提供

律師簡榮宗今年四月滿50歲，而他的生日願望也很特別，和太太陳佳雯女士兩位賢伉儷愛心不落人後，回饋故鄉，捐贈新北市政府消防局災情勘查車，並由瑞芳消防分隊來使用，也為他的50歲生日留下難得的紀念，捐贈儀式當天，消防局還特地準備蛋糕為簡榮宗慶生，讓他又驚又喜。

瑞芳地區依山傍海，擁有黃金山城、濱海漁村及陰陽海等著名景點，是許多國內外觀光客慕名而來的觀光聖地，因此經常面對火災搶救、山難協尋、水域救援及大型車禍救助等各類複雜嚴峻的救災環境。

律師簡榮宗表示，自己同時也是義消顧問，和消防弟兄有著深厚的情感，有感於家鄉瑞芳的消防弟兄勤務繁重，因此捐贈災情勘查車幫助瑞芳分隊消防及義消同仁更快速、有效地應對災害，保護社區居民的安全，成為守護瑞芳地區最堅實的後盾。

由新北市消防局副局長陳崇岳代表受贈，並回贈感謝狀及紀念模型車，值得一提的是，為感謝律師簡榮宗賢伉儷捐贈這輛百萬災情勘查車，車商加碼製作1:18的模型車。盼其無私的捐贈，讓珍貴的資源發揮加乘的效果，維護社會安全，為社會盡一份心力。

新北市消防局副局長陳崇岳表示，對於簡榮宗賢伉儷慷慨捐贈深表感謝和敬佩，消防局將持續精進與突破救災救護工作技能，珍惜民間慷慨捐贈，並懷抱「感恩的心」回饋每一位新北市民，建構安心、放心的居住環境。

律師 愛心 瑞芳 簡榮宗

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