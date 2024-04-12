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義方國小幼兒園參訪分局 警察初體驗紮根識詐教育

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市義方國小附設幼兒園到瑞芳警分局參訪，體驗警用裝備，如大型警用重機、警棍、無線電、防彈衣等。圖／觀天下有線電視提供
新北市義方國小附設幼兒園到瑞芳警分局參訪，體驗警用裝備，如大型警用重機、警棍、無線電、防彈衣等。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳警分局今(12)日來了一群小小貴客，他們不是犯罪的嫌疑犯，也不是督導的高級長官，而是來自於新北市義方國小附設幼兒園的國家未來主人翁，浩浩蕩蕩到警分局參訪，受到員警們熱情接待，園方希望藉由參訪派出所的行程，讓小朋友們了解警察平日維持社會治安的辛勞，也藉由參訪行程能讓小朋友有正確的行為、觀念，讓犯罪預防向下扎根。

為了這群小小主人翁到訪，瑞芳分局規劃了犯罪預防、交通安全、婦幼安全、反詐騙等宣導等淺顯易懂的宣導，隨後參觀嚴肅的拘留所，告誡小朋友們犯罪的後果；最後體驗警用裝備，如大型警用重機、警棍、無線電、防彈衣等。

瑞芳警分局長陳建龍更親自接待這群小小貴客，並表示這些國家未來主人翁的到訪，帶給平日嚴肅的警察機關熱情與活力，更加帶動分局同仁以微笑的臉、助人的手來服務地方，拉進警民距離，共同營造健康的安全社區，期待透過凝聚社區居民共同維護社區治安的意識，降低犯罪案件發生率，共建社會安全生活環境增添警民一家的正向力量。

幼兒園 瑞芳 詐騙 警察

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