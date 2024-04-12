萬里北基社區老水管一破就停水 立委會勘助換管

萬里區北基社區的自來水管線，興建40沒有汰換過，老舊的水管容易破管，而一破管就是全區停水大家都沒水可用。當地里長也統計過光是去年一年破管全區停水就高達11次，為此立委廖先翔提供協助，要求水公司將管線換新，解決社區民眾的用水不便。

北基里長鄧月嬌說，北基社區自建商興建以來，自來水管線已經使用有40年都沒有換新過，而老水管容易破管，一破管就是全社區都停水，光是去年破管停水紀錄就高達11次，居民苦不堪言，因此也期盼自來水公司能夠協助汰換水管，這次很感謝立委廖先翔與台灣自來水公司第一管理處處長都來到社區關心用水狀況，也商討全區汰換管線的方案。

台灣自來水公司第一管理處處長陳素卿指出，自來水公司透過計畫針對北基社區大勇路、孝一街到孝四街約有一公里的管線列為優先汰換區域，預計今年設計規劃明年施作汰換，而其他區域則是會逐步去進行水管更換。此外自來水公司於這次的工程設計中也會加入區段性的閥門開關，如此一來管線的汰換或修繕就不再需要全區都跟著一起停水。

立法委員廖先翔表示，很高興這次會勘台灣自來水公司給予正面的答覆，而北基社區汰換自來水管線的工程將於今年啟動設計規劃、明年開始施工，並逐年、逐步將全區管線都汰舊換新。新的管線也將會使用年限較長、40年的DIP管，且將原本80及100公釐管徑的舊管都汰換成100公釐的新管，藉此解決北基社區的用水不便與破管就全區無水可用的困擾。