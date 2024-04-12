新北113學年公幼名額將增34班908人 議員：須符合在地需求

新北2歲至5歲幼兒約10萬9971人，往年公幼名額都被搶破頭，每到報名抽籤時間，家長都會擔憂名額不足，怕抽不到公幼。教育局表示，新學年在板土、樹林、淡水增加共29班786個名額，議員認為，增加名額確實可滿足需求，但在人口快速增長區域，還是要適度調控，符合在地就學需求。

新北市112學年度公立及非營利幼兒園共計323園，教育局統計近2學年度公共化幼兒園錄取率，111學年度核定人數3萬4186人，總錄取率約73%，112學年度核定人數3萬5129人，總錄取率約80%。

而在板橋、土城、樹林、淡水這4區，是新北公共化幼兒園設置比例未達4成，也是教育局年度盤點要規畫增班區域。113學年度公立及非營利幼兒園招生簡章今公布，開放在5月17日至23日下午4點前報名，採抽籤分發。

教育局表示，113學年總計增加34班908人，針對人口密集的都會區或新興人口移入區，公共化幼兒園的需求量較高，將在板土區預計增設非營利幼兒園，及清水高中附設幼兒園，增加10班272名、樹林區桃子腳國中小增設非營利幼兒園9班242名及淡水區增設崁頂非營利幼兒園10班272名等。

新北市議員廖宜琨認為，教育局願意增班舒緩供需情況，值得肯定。但是，就以目前的情況，確實還是遠遠不足。希望新北市政府同時研議增加私立幼兒園的學雜費補助、增加準公共化的數量，提升誘因，讓家長可以負擔，可以有多一些選擇。

市議員陳偉杰表示，淡水崁頂里人數不斷增長，這次有增加幼兒園名額，確實可以減輕家長在公幼的需求跟協助，但淡水人口快速，新建的淡海國小已額滿，教育局要依據後續搬入淡水的人數調控班級數，加減準備。