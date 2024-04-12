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侯友宜深坑區行動治理 議員盼強化停車及大眾運輸水準
新北市長侯友宜今下午至深坑與里長座談，侯友宜表示深坑接下來要針對自行車道串聯、各風景處道路來持續優化，完善深坑的觀光資源。在地議員則表示深坑地區長期停車空間不足，希望能藉由深坑輕軌興建及都市計劃通盤檢討，強化大眾運輸及停車場服務水準。
今天行動治理會中有里長提案，包含更新深坑老街全線路段招牌、騎樓燈及遮陽棚，以優化老街整體環境，提升觀光競爭力。另里長們希望能增加深坑市區公車班次、往返宜蘭國道客運增加行駛至深坑的班次及上下車站點。
新北市議員陳乃瑜表示，深坑地區長期停車空間不足，希望能藉由這次深坑輕軌的興建及都市計劃通盤檢討，盤點規劃增加停車空間，另去年在議會多次要求深坑增設運動中心、活動中心，這次深坑輕軌S5站點共開大樓，也希望將基層市民生活需求納入考量。
市議員黃心華則說，深坑人口持續成長，目前大眾運輸及停車場服務水準仍有待強化。從公部門提供的書面資料可發現，部分局處改善的方向未必能契合地方的期待。未來輕軌站區開發案若有新增公共空間，可考慮優先提供在地里民活動或作為公益機構的服務據點。
針對里長提出建議，優化老街部分城鄉局則已辦理會勘，並將以分期分區方式打造老街新印象。增加公車 、國道客運部分，交通局則表示將請市區公車業者機動增班或改以多座位巴士載客來緩解尖峰時段乘車需求；往返宜蘭葛瑪蘭客運也將配合於深坑增設上下車站點，提供更便捷的交通環境。
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