侯友宜深坑區行動治理 議員盼強化停車及大眾運輸水準

新北市長侯友宜今下午至深坑與里長座談，侯友宜表示深坑接下來要針對自行車道串聯、各風景處道路來持續優化，完善深坑的觀光資源。在地議員則表示深坑地區長期停車空間不足，希望能藉由深坑輕軌興建及都市計劃通盤檢討，強化大眾運輸及停車場服務水準。

今天行動治理會中有里長提案，包含更新深坑老街全線路段招牌、騎樓燈及遮陽棚，以優化老街整體環境，提升觀光競爭力。另里長們希望能增加深坑市區公車班次、往返宜蘭國道客運增加行駛至深坑的班次及上下車站點。

新北市議員陳乃瑜表示，深坑地區長期停車空間不足，希望能藉由這次深坑輕軌的興建及都市計劃通盤檢討，盤點規劃增加停車空間，另去年在議會多次要求深坑增設運動中心、活動中心，這次深坑輕軌S5站點共開大樓，也希望將基層市民生活需求納入考量。

市議員黃心華則說，深坑人口持續成長，目前大眾運輸及停車場服務水準仍有待強化。從公部門提供的書面資料可發現，部分局處改善的方向未必能契合地方的期待。未來輕軌站區開發案若有新增公共空間，可考慮優先提供在地里民活動或作為公益機構的服務據點。