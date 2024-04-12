大布袋裝錢豪氣發薪…伐木業大哥背景充滿傳奇 天賦異稟卻栽在1習慣

【聚傳媒特約記者賴御文報導】日治時期的伐木產業非常興盛，雖然是高風險行業，但是因為酬勞非常豐厚，吸引了許多勇敢而不怕死的台灣男子投入。

根據中華傳播管理學會的研究，大正元年（西元1912年）從阿里山開始進行大規模的伐木。伐木師傅有很多學問，砍伐和整材都需要專業技術，初期主要是由日本人擔任，日薪大約2至3圓，實際給薪多少，還要看伐木工作實際的專業、勞動與危險程度。台灣人的日薪是日本人的一半，大約1至2圓。

1至2圓是什麼概念？當時公學校的老師，算是非常吃香的工作，地位遠高於現在的學校老師，台灣老師的起薪是月薪16圓，平均大約20圓。例如新竹公學校的老師張式穀，西元1909年的起薪就是月薪16圓，逐年調薪；在西元1912年從訓導升為教諭，月薪從22圓提高為25圓。張式穀在西元1920年被指定擔任香山庄的庄長，可見當時公學校老師受到敬重的程度。

比起很受重視的公學校老師，伐木師傅的月薪，幾乎是公學校老師的1.5到2倍。

其實伐木師傅的計薪方式除了固定日薪，另一種是業績制，也就是根據工作量，例如砍了多少樹來計算薪水。還有一種更厲害，就是承包制，由「師傅頭」去承包再自行招攬伐木師傅，實質上已經是包商了，收入比起一般伐木師傅高出許多。

李清和就是日治時期非常出名的師傅頭。出生於西元1900年的李清和，天生健壯，力氣比平常男子大上許多，可以單手扛舉幾百台斤的白米；只上過私塾一年，但是頭腦很靈活，勇於冒險，從灣潭經由屈尺古道前往各處山林伐木，沒多久後就敢主動去爭取整片林地的伐木工作，再自行招募及訓練伐木師傅上山，曾經獨力承攬高山上的20多甲茂密林地，相當於整個大安公園的面積，發薪水給伐木師傅時都是用大布袋裝錢，豪氣萬千，當時是產業之中很有傳奇色彩的大哥級人物。

當時的伐木工作，因為都是在人跡罕至的深山，幾乎沒什麼山路可以走，經常要走上一整天才能到，所以伐木師傅出去上工，一趟動輒就要數天、甚至是數十天，才能回家一次。

在人跡罕至的高山伐木，不只勞累，還常常有生命危險，伐木師傅平常沒有其他娛樂，沒有出工時只能經常相約飲酒打牌，稍微排解壓力與苦悶。

李清和靠著自己天賦異稟，經常連日熬夜打牌及喝酒，隔天照常去進行最粗重的伐木工作。等到年紀漸長，卻仍然不改習性，有一次因為下雨天沒有出工而接連喝酒賭博三天三夜，等到可以上工了，又一連工作多日，結果體力嚴重透支，在高山上受寒，天賦異稟的他後來52歲就病亡。

李清和的兒子王獅也是天生就很健壯，力氣大於常人。王獅在日治時期上過公學校，畢業後李清和供王獅在晚上繼續在私塾學漢文。王獅從小做過很多工作，包括扛柴工、水泥工，還可以幫父親寫字記帳。等年紀稍長，也追隨父親以伐木為業，因為收入豐厚，直到後來伐木廠商紛紛改為自己找員工，不再找承包師傅。

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