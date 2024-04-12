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影／淨水場在里內卻喝不到自來水 溪山里長嘆「里民很可憐」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北自來水事業處雙溪淨水場位在北市士林區溪山里。記者林佳彣／攝影
台北自來水事業處雙溪淨水場位在北市士林區溪山里。記者林佳彣／攝影

北市士林區溪山里長年飲用山泉水，卻苦無自來水可用。里長黃慧芬實地帶記者走訪，行經至善路三段時，感嘆「這條路這麼大，竟然沒有自來水管，是不是有點離譜？」看到里內的台北自來水事業處雙溪淨水場，更大嘆「里民很可憐，看得到、用不到。」

黃慧芬開車帶路途中，望向至善路兩側住宅，提及沿線里民都是飲用山泉水，這是老一輩早期從山上架設水管引流下來，水管都埋在地底下。她無奈地說，溪山里內長年使用山泉水，黃慧芬無奈至今卻沒自來水接管。

接著抵達離里辦1.8公遠的淨水場，黃慧芬感嘆淨水場就在里內，里民竟無自來水可用，近年持續向北市府爭取裝設自來水系統，由於溪山里幅員廣大，據悉加壓站、管線等設備加起來要價上億元，她直言「我們不是二等公民，不應該以經費不足當理由」，懇請蔣市長編列特別預算，解決溪山里的用水問題。

溪山里長年飲用山泉水，里長黃慧芬實地帶記者走訪，行經至善路三段時，感嘆「這條路這麼大，竟然沒有自來水管，是不是有點離譜？」記者林佳彣／攝影
溪山里長年飲用山泉水，里長黃慧芬實地帶記者走訪，行經至善路三段時，感嘆「這條路這麼大，竟然沒有自來水管，是不是有點離譜？」記者林佳彣／攝影
溪山里長黃慧芬來到雙溪淨水場，大嘆里民很可憐，看得到卻用不到自來水。記者林佳彣／攝影
溪山里長黃慧芬來到雙溪淨水場，大嘆里民很可憐，看得到卻用不到自來水。記者林佳彣／攝影
台北自來水事業處雙溪淨水場位在北市士林區溪山里。記者林佳彣／攝影
台北自來水事業處雙溪淨水場位在北市士林區溪山里。記者林佳彣／攝影
北市士林區溪山里長年飲用山泉水，卻苦無自來水可用。記者林佳彣／攝影
北市士林區溪山里長年飲用山泉水，卻苦無自來水可用。記者林佳彣／攝影
溪山里長黃慧芬來到雙溪淨水場，大嘆里民很可憐，看得到卻用不到自來水。記者林佳彣／攝影
溪山里長黃慧芬來到雙溪淨水場，大嘆里民很可憐，看得到卻用不到自來水。記者林佳彣／攝影

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