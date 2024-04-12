影／淨水場在里內卻喝不到自來水 溪山里長嘆「里民很可憐」

北市士林區溪山里長年飲用山泉水，卻苦無自來水可用。里長黃慧芬實地帶記者走訪，行經至善路三段時，感嘆「這條路這麼大，竟然沒有自來水管，是不是有點離譜？」看到里內的台北自來水事業處雙溪淨水場，更大嘆「里民很可憐，看得到、用不到。」

黃慧芬開車帶路途中，望向至善路兩側住宅，提及沿線里民都是飲用山泉水，這是老一輩早期從山上架設水管引流下來，水管都埋在地底下。她無奈地說，溪山里內長年使用山泉水，黃慧芬無奈至今卻沒自來水接管。