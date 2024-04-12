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苗博雅要求台智光等3大案送廉政會調查 蔣萬安：可以

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
因應403震災對建築物安全之作為、大都更時代、台智光案及議會索資權限，台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告並答詢。記者楊正海／攝影
因應403震災對建築物安全之作為、大都更時代、台智光案及議會索資權限，台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告並答詢。記者楊正海／攝影

因應403震災對建築物安全之作為、大都更時代、台智光案及議會索資權限，台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告並答詢。議員苗博雅認為，台智光案的母約簽約相關議約會議紀錄，以及當時簽呈公文，已在台智光案檢廉調卷的範圍內，台北市要不要弄清楚當時簽約的母約有無弊端？蔣萬安回答，要。

苗博雅也說，台北市設立廉政委員會，市長是召集人，但蔣萬安上任16個月，只開2次會，且沒立案調查任何弊案，但前市長柯文哲還調查了大巨蛋案，蔣萬安任內的2次開會，第一次是討論要設立一個獎項讓民間企業領獎，第二次會竟然在討論公園遊具、建管處列管建案，蔣萬安的廉政委員會形同虛設。

苗博雅指出，除了台智光案，還有士北科案蔣萬安也曾說要調查，另外還有京華城容積案，也覺得要調查，這三大案應同時送台北市廉政委員會立案調查，苗質詢時追問「可不可以？」蔣萬安說可以。

蔣萬安上午的專案報告還包括議會索資權限，苗博雅指出，寶林茶室案3月24日現場稽查紀錄是否列密件？議會不能索資公開？蔣萬安說，昨天檢察官的確對寶林案、虐童以及台智光案，都認為在偵辦當中，原則上要市府遵守偵查不公開；衛生局長陳彥元也說，目前寶林案裡面有些部分檢方說不能給。

苗博雅追問，3月24日寶林茶室當天去現場稽查的表格、拍的照片、採集的證物是不是不能提供給外人？陳彥元說「不行」但苗博雅隨即說，現場稽查紀錄已經外流了，並在議場內播出立委徐巧芯當時公布的照片，也就是3月24日當天採檢拍攝廚師手部照片，以及採檢刀具砧板相關紀錄。

苗博雅說，密件不能給議會，連議員都不能拿的資料，卻流入外人之手，要求蔣萬安交辦政風處去查辦洩密。蔣萬安表示，衛生局會去釐清。

台智光 苗博雅 蔣萬安

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