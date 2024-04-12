影／台南新建大樓傾斜疏散周邊住戶 黃偉哲：鄰損建商要負責

北區北華街一處建築工地地下開挖發現工地旁住戶有傾斜狀況、顧及有安全疑慮，市府昨勒令停工。附近住戶表示，很擔心施工造成一旁原有地基損毀，因為這裡在百年前是海灘，地層鬆軟地下水含量高，且屬於舊城區住宅也大都比較老舊，很擔心施工影響安全，施工打樁的震動與噪音也影響到安寧，希望政府能多注意。

市府表示，已請「第三公正單位台南市土木技師公會」協助現場勘驗，發現工地已造成鄰近住宅傾斜，有安全疑慮，要求建商立即灌漿回填。

北區公所疏散北側11戶住戶安置旅館，台南市土木技師公會中午前晚查看灌漿狀況、初步排除有立即危險，正調查原因。