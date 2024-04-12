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影／台南新建大樓傾斜疏散周邊住戶 黃偉哲：鄰損建商要負責

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶，工務局會同土木技師現場勘查。記者周宗禎／攝影
台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶，工務局會同土木技師現場勘查。記者周宗禎／攝影

台南市北區北華街建築工地開挖造成一旁透天厝傾斜，工務局勒令停工並疏散住戶，今天會同土木技師前往工地了解狀況，認為目前處置可預防潛在災害。市長黃偉哲表示，施工造成「鄰損」、建商必須負起責任，他是以建立第三方公正鑒定制度，他已要求工務局介入處置，若確認是建商造成的工安，政府會直接開罰，協助保障住戶權益。也會全面推動重要工程事做作前中後全程巡檢、預防工安意外。

北區北華街一處建築工地地下開挖發現工地旁住戶有傾斜狀況、顧及有安全疑慮，市府昨勒令停工。附近住戶表示，很擔心施工造成一旁原有地基損毀，因為這裡在百年前是海灘，地層鬆軟地下水含量高，且屬於舊城區住宅也大都比較老舊，很擔心施工影響安全，施工打樁的震動與噪音也影響到安寧，希望政府能多注意。

市府表示，已請「第三公正單位台南市土木技師公會」協助現場勘驗，發現工地已造成鄰近住宅傾斜，有安全疑慮，要求建商立即灌漿回填。

北區公所疏散北側11戶住戶安置旅館，台南市土木技師公會中午前晚查看灌漿狀況、初步排除有立即危險，正調查原因。

工務局表示，該工地預計興建12層樓，地下2層，向下開挖10公尺，於110年8月取得建照，111年2月23日申報開工，而在開挖過程。初步調查疑似發現因地下水出現管湧，地下砂土也隨之流出，因此將一旁住宅底下的土石陸續掏空，民宅出現傾斜造成安全疑慮。

台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶。記者周宗禎／攝影
台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶。記者周宗禎／攝影
台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶。記者周宗禎／攝影
台南北區新建大樓開挖一旁民宅傾斜疏散住戶。記者周宗禎／攝影

住戶 台南 地下水

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