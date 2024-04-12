士林溪山里一家十多人又吐又拉 不敢再喝山泉水

北市士林區溪山里上百人上吐下瀉，疑似飲用山泉水出問題，北水處設置4個緊急取水點，另在里辦提供10公升取水袋給民眾。不少人一早就來取水，來回好幾趟，想起當時身體狀況，幾乎每人都說又吐又拉，還吊點滴，甚至一家10多口人都「中標」。里長說，地震後的山泉水比較混濁，可能與地下層震動有關，3、4天後回復正常。

里民羅小姐一早趕忙來到里辦，拿著北水處提供的維生取水袋裝水，聽說水源似乎被汙染，最近喝起來怪怪的，以前反而很甘甜，早上已經先提3桶水。她直呼第一次遇到這情形，聊及自己只有吐，兒女狀況更嚴重，先吐又拉、吊點滴，兒子更是脹氣吃不下，要她煮飯不要煮太多。

里民羅先生回憶，多位家人都有先腹脹、腹瀉、發燒，甚至胃食道逆流等症狀，隨後就醫掛急診、吊點滴，起初以為是在外吃到不乾淨食物，後來聽聞許多沒出門的里民也有類似狀況，因此懷疑是水有問題。他4月8日身體不適就醫，昨天又開始腹瀉，趕快到里辦醫療站看診。

50幾歲里民陳小姐和家人前來提水，她坦言不知道是不是水的問題，但點出里內的自來水簡易水塔許久未清理，希望政府趕快先處理，應該要定期2、3個月清洗才是當務之急。

陳小姐4月4日晚上11點多開始嘔吐，隔天趕緊看醫生，很無奈連假都在拉肚子，一天多達10次，就連嘔吐3、4次也是水狀物，連兩天待在家裡不吃不喝。不只她，全家上下10多人，症狀都是上吐下瀉，「拉得要死、吐得要死」，醫師都說是腸胃炎，打點滴、吃藥。

溪水里長黃慧芬早上在里辦忙進忙出，協助里民裝水、擺放瓶裝水供民眾飲用。她指出，身體不適的里民數百人，用戶從至善三段72號到336巷，他們使用水源來自於天溪園上游。4月6日零星個案，8日起變多，陸續到大醫院、小診所就醫，她昨天趕緊以1999通報市府，今早還有2例到醫院掛急診。

北水處今天應溪山實小要求，也到校內設置取水點，供師生使用。校長施春明表示，校內用水來源為山泉水，去年加裝一座過濾水塔，因應此次事件，為了安全起見，目前暫停學校民生用水、食用水，校方提供瓶裝水供師生飲用。今天未增加不適個案，今早了解已通報2人是一般感冒而非腸胃問題。