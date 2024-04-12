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台中路邊停車人工和智慧化雙管齊下 月票不怕忘記繳費

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市路邊停車人工計費外也採智慧化科技，朝無紙化趨勢發展。圖／中市府提供
台中市路邊停車人工計費外也採智慧化科技，朝無紙化趨勢發展。圖／中市府提供

台中停車採智慧化與開紙本收費單，雙管齊下，去年起推出汽機車月票無紙化，更方便。交通局表示，絕大多數人擁有手機，為了環保、繳費便利，另力推「停車智慧化」，部分地區的停車格改為藍色停車繳費單，用手機掃QRCode繳費，多元化的管道，創造便利生活。

有議員反映，少數人沒有手機或不太會使用數位繳費，市府推動多元支付，也要考量民眾有數位落差的問題。

交通局指出，透過數位化科技作業，機關也可節省郵資、月票收據紙張採購及印刷費用，且近年來推動多元繳費，降低申訴案件，行政效率提升，提供民眾優質的服務，一舉數得。

另民眾去年起使用汽、機車月票，無須再將月票張貼到車輛明顯處，解決月票脫落、被遮蔽或忘記張貼月票而被開立停車單情形。

智慧化停車則結合開單PDA車牌辨識即時傳輸系統，開單員利用PDA掃瞄車牌，即可將車牌轉為文字檔，並與系統比對是否為月票車輛，不用人工輸入車牌判別，減少輸入錯誤車牌號碼情形。

台中市停車管理處指出，車主線上訂購月票並完成付費後，系統會自動將車牌加入月票資料庫，購票後的電子收據也會由系統自動E-mail車主，不怕忘記繳費。

至於紙本繳費，停車日起30日內繳納，屆期未繳納者，交通局應以平信通知駕駛人或車主於7日內補繳，並收取工本費15元，否則逾期將罰300元。

台中市 車主

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