0403地震北市警斷網1398筆 蔣萬安：不排除解母約

台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告台智光案並答詢。台北市議員林延鳳質詢時指出，0403地震發生當天，由台智光承作的北市警網路，共有1398筆斷網，平均每件斷網時間為34.8分鐘，最嚴重者更高達468分鐘，從早斷到下午都沒有畫面。蔣萬安答詢則說，未來也不排除解除母約。

林延鳳說，影響最嚴重的監視器所在地為中正區開封街一段78巷， 斷網從早到晚，表示當時如果發生事情，是沒有畫面的。警察局說是因為電力的關係，但台智光貴，是要提供更高品質、穩定不會斷線，這是母約精神，但簽了子約 ，一發生事情，卻發生斷網400多分鐘。

她說，1398筆中，以「3M監視器專網」占最大宗，達1250筆，其次為「2M監視器專網」達101筆，其他則為47筆，她質疑不是2M提升到3M可以確保安全嗎？

蔣萬安說，他的態度很清楚， 警用監視器最重要是市民安全，治安維護和警員偵防勤務 ，速度品質要專業和警察局的需求，絕不容許斷線，警察局也有回報，有提供有斷線回補機制、遇到突發狀況有儲存功能。

林延鳳說，對於這種品質滿意嗎，蔣萬安說，當然不滿意。林延鳳說，斷網有違約金，可以裁罰，台智光有多少這種狀況？現在是給市府有籌碼，可以去談判。蔣萬安指出，法務局有在研議，事實到哪裡就處理到哪裡，林延鳳再追問 ，所以不排除解除母約？蔣萬安說，不排除。