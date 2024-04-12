快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

0403地震北市警斷網1398筆 蔣萬安：不排除解母約

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告「台智光」案並答詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告「台智光」案並答詢。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告台智光案並答詢。台北市議員林延鳳質詢時指出，0403地震發生當天，由台智光承作的北市警網路，共有1398筆斷網，平均每件斷網時間為34.8分鐘，最嚴重者更高達468分鐘，從早斷到下午都沒有畫面。蔣萬安答詢則說，未來也不排除解除母約。

林延鳳說，影響最嚴重的監視器所在地為中正區開封街一段78巷， 斷網從早到晚，表示當時如果發生事情，是沒有畫面的。警察局說是因為電力的關係，但台智光貴，是要提供更高品質、穩定不會斷線，這是母約精神，但簽了子約 ，一發生事情，卻發生斷網400多分鐘。

她說，1398筆中，以「3M監視器專網」占最大宗，達1250筆，其次為「2M監視器專網」達101筆，其他則為47筆，她質疑不是2M提升到3M可以確保安全嗎？

蔣萬安說，他的態度很清楚， 警用監視器最重要是市民安全，治安維護和警員偵防勤務 ，速度品質要專業和警察局的需求，絕不容許斷線，警察局也有回報，有提供有斷線回補機制、遇到突發狀況有儲存功能。

林延鳳說，對於這種品質滿意嗎，蔣萬安說，當然不滿意。林延鳳說，斷網有違約金，可以裁罰，台智光有多少這種狀況？現在是給市府有籌碼，可以去談判。蔣萬安指出，法務局有在研議，事實到哪裡就處理到哪裡，林延鳳再追問 ，所以不排除解除母約？蔣萬安說，不排除。

台智光 監視器 蔣萬安

延伸閱讀

影／北市疑再傳虐童事件 蔣萬安：以最高規格辦理

寶林茶室案遭王必勝怒批甩鍋 蔣萬安：我們是還原事實

北市溪山里民上吐下瀉原因仍是謎 蔣萬安：還在釐清

影／北市府餐廳爆食安風波 蔣萬安：限期改善

相關新聞

0403地震北市警斷網1398筆 蔣萬安：不排除解母約

台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告台智光案並答詢。台北市議員林延鳳質詢時指出，0403地震發生當天，由台智光承作的北市警...

注意！環狀線免費接駁車明起調整 路線改板橋站-中和站

捷運環狀線因花蓮強震，導致板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位，並搭配免費接駁車疏運。新北市交通局表示，由於二階段恢復通車趨漸...

北市溪山里民上吐下瀉原因仍是謎 蔣萬安：還在釐清

北市士林區溪山里疑因水質問題造成上百里民上吐下瀉。台北市長蔣萬安上午受訪指出，截至昨天午夜之前，經過疫調確定的人數是32...

台北市府員工餐廳「府宴」爆食安危機 市府重罰100萬終止契約

北市食安連環爆，台北市政大樓B1員工餐廳「府宴」，被稽查發現有食材及調味品等過期20件，以及環境不潔1件，已違反食品安全...

溪山里水中測得大腸桿菌 陳彥元研判：山泉水可能性高

台北市士林區溪山里傳出疑似水源問題，造成上百人上吐下瀉。台北市衛生局長陳彥元今天接受廣播專訪表示，目前約有11名民眾尋求...

影／北市府餐廳爆食安風波 蔣萬安：限期改善

北市食安連環爆，台北市政大樓B1員工餐廳，稽查發現有食材及調味品等過期20件，以及環境不潔1件，已違反食品安全衛生管理法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。