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主持新莊行動治理座談！侯友宜盼塭仔圳開發帶動新五泰發展

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今主持新莊行動治理座談會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今主持新莊行動治理座談會。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今主持新莊行動治理座談會，致詞說新莊與桃園接壤，是台北發展的中心點，有多條捷運路網正在興建，帶塭仔圳開發完成後，將帶動周邊的五股、泰山共同發展，一同脫胎換骨。座談會中里長提及第二運動中心興建、丹鳳車站周邊都更、第一公墓遷葬、電桿地下化等案件，侯說會持續與地方做好溝通，全力以赴。

新莊行動治理座談會中首先討論列管案件，新莊第二運動中心用地變更現正由內政部續審，預計2026年土地完成重劃程序後，2027年體育局規畫興建作業，工期預估4年，最快可於2020年完工。另塔寮坑溪旁步道延伸規劃，水利局邀集水利署第十河川分署研商，預計施作塔寮坑溪舊河道至無名鐵橋段步道，及堤防優化、綠美化，預計2025年完工；剩餘部份屬乙種工業區，水利署第十河川分署明年辦理都市計畫變更及用地徵收，再行施作剩餘塔寮坑溪步道。

另外，祥鳳里長賴俊良提案，盼將新莊第一公墓規畫成綠地公園或大型運動設施。殯葬處說，第一期遷葬已完成，現況已先做簡易綠美化；第二期遷葬範圍則取得水土保持施工許可證，於3月20日進場施作，未來也會做簡易綠美化，但至於是否變成公園，殯葬處說尚未有後續規畫。

行動治理座談會上也新增4項提案，其中福基里長王曜輝要求，盡快啟動頭前重劃區跨越新北大道銜接捷運站空橋。工務局表示，去年底確認設置位置及範圍，並與建商達成共識預留設置空間，天橋長度約90公尺，經費逾4000萬，現已啟動設計作業，將與交通局溪北轉運站同步完成，以利民眾方便搭乘大眾運輸系統。

民政局長林耀長表示，2019年辦理行動座談會後，新莊區里長總計提出116件提案，已解除列管案件計104件，執行達成率近9成。

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